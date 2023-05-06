حسنى شتا يحتفل مع جمهوره بنجاح فيلم «هارلى» بالإسكندرية (فيديو)

احتفل الفنان الشاب حسنى شتا، بنجاح أحدث أفلامه «هارلي» ويشارك فى بطولته أمام النجم محمد رمضان، والذى يتصدر شباك التذاكر، وينافس حاليًا بدور العرض السينمائية وسط 6 أفلام أخرى.

وحرص «شتا» على حضور أحد حفلات الفيلم، مع جمهوره، داخل إحدى السينمات الشهيرة بمحطة الرمل، فى مسقط رأسه بالإسكندرية، وفور انتهاء الفيلم قام شتا بالاحتفال مع جمهوره بالفيلم، من خلال التقاط الصور والفيديوهات التذكارية معهم أمام السينما.

ويتصدر فيلم «هارلي» بإجمالى إيرادات لأكثر من 31 مليون جنيه فى دور العرض السينمائية.

تفاصيل وأبطال فيلم "هارلي"

وتدور أحداث فيلم "هارلي"، فى إطار أكشن حول هارلي مهندس الميكانيكا العائد من الخليج مع عائلته لاستكمال دراسته بمصر، ويقوده ذكاؤه وسرعته إلى العمل مع إحدى العصابات، ويصبح العنصر الأبرز والأقرب إلى زعيم العصابة.

ويشارك فى بطولة فيلم هارلى، أمام النجم محمد رمضان، نخبة كبيرة من النجوم والفنانين فى مقدمتهم محمود حميدة، مي عمر، حسني شتا، أحمد داش، مي كساب، إسماعيل فرغلي، ومدير تصوير أحمد عبدالقادر، وإنتاج سامر المحضر، والفيلم من تأليف محمد سامي ومحمد سمير مبروك، وإخراج محمد سمير.

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آخر أعمال حسنى شتا

وكان قد شارك الفنان الشاب حسنى شتا، فى السباق الدرامي الرمضانى المنقضى خلال مسلسلي «الكتيبة 101» الذى تناول قصة مميزة عن بطولات الشرطة والجيش في حربهما ضد الإرهاب والتكفيريين، حيث يرصد المسلسل قصة بطولات الجيش المصري بالعريش عندما تصدت الكتيبة 101 لهجمة إرهابية منظمة، حيث استطاع الجيش المصري التصدي لها وإحباطها، ويوثق نجاحات الجيش المصري في إحباط المخططات الإرهابية والتكفيريين، وهو نوع من أنواع المسلسلات الوطنية التي ينتظرها الشعب ويتم إنتاجها للمساهمة فى تنمية الوعي والارتقاء بمستوى الدراما المصرية.

وتضم «الكتيبة 101» باقة كبيرة من النجوم منهم عمرو يوسف، آسر ياسين، فتحى عبدالوهاب، أحمد صلاح حسنى، محمود عبدالمغني، خالد الصاوي، مهند حسنى، إسلام جمال، محمود حجازى، أحمد عبدالله محمود، وفاء عامر، نهال عنبر، يوسف عثمان، محمد سامي، محمود حجاج، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف، والمسلسل من تأليف إياد صالح، وإنتاج شركة سينرجي، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن إخراج محمد سلامة.

كما شارك «شتا» فى مسلسل «جعفر العمدة» أمام النجم محمد رمضان، الذى حقق نجاحًا كبيرًا، وشارك في بطولته زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبدالله، سلوى عثمان وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى - جوهر برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.