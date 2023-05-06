إزالة 183 حالة تعدٍ ضمن المرحلة الأولى من الموجة الـ 21 بالقليوبية

أكد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، انتظام العمل في المرحلة الأولى من الموجة الـ 21 لحملات إزالة التعديات التي بدأت السبت الماضي، تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، ضمن الحملات التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة التعديات، في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف.

وتم اليوم، تنفيذ حملة مكبرة بحي شرق شبرا الخيمة برئاسة اللواء أحمد أنور، رئيس حي شرق شبرا الخيمة، وبالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية، ليصل إجمالي ما تم إزالته منذ انطلاق الموجة 183 حالة تعدٍ على أملاك الري والزراعة والنيل وأملاك خاصة على مساحة 21.152 م2.

ويتم تنفيذ الموجة الحالية من حملات الإزالة على 3 مراحل متتالية بدأت السبت الماضي بالمرحلة الأولى والتي تستمر حتى 19 مايو الجاري، تليها المرحلة الثانية في المدة من 27 مايو حتى 16 يونيو، على أن تختتم بالمرحلة الثالثة والأخيرة خلال الفترة من 24 يونيو إلى 14 يوليو المقبل.