السبت 06 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"البيئة" تنفذ برنامجا تدريبيا لتأهيل كوادر وعاملي منظومة المخلفات بالمنوفية

وزيرة البيئة
وزيرة البيئة

نفذت وزارة البيئة من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وبالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، برنامجا تدريبيا على مدار يومين للعاملين بمنظومة إدارة المخلفات بمحافظة المنوفية، وذلك بمقر ديوان عام المحافظة لتأهيل الكوادر والعاملين بمنظومة المخلفات على مستوى المحافظة. 

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، باستمرار الجهود لبناء القدرات ورفع مستوى الأداء لتأهيل الكوادر والعاملين بمنظومة المخلفات على مستوى المحافظات، بما يسهل تنفيذ المنظومة ويحقق فاعليتها واستدامتها.

وتناول البرنامج التعريف بقانون تنظيم إدارة المخلفات (رقم 202 لسنة 2020)، وشرح الضوابط المؤسسية والفنية والمالية، وآليات الرقابة، والحوافز والعقوبات المنصوص عليها، وأيضا التعريف بالأدوار المنوط بها جهاز تنظيم إدارة المخلفات، ومشروعات البنية التحتية التي يتم تنفيذها فى هذا الصدد وأفضل الطرق لتشغيلها واستدامتها.

كما تضمن البرنامج تنفيذ زيارة ميدانية لأحد مصانع تدوير المخلفات، وإنتاج السماد العضوي بمدينة شبين الكوم بالمحافظة.

يأتي تنفيذ البرنامج فى إطار الدور التخطيطي والتنظيمي والرقابي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة فى منظومة المخلفات، والذي يتضمن توفير المناخ الداعم لتنفيذ المنظومة على عدة محاور، ومنها التدريب وبناء القدرات الوطنية، بهدف رفع القدرات والتوعية للعاملين بمنظومة المخلفات بأسس ومتطلبات الإدارة المتكاملة للمخلفات من تشريع ، وتقييم ، وإدارة البدائل المختلفة لجمع ونقل وتدوير وتخلص آمن من المخلفات.

 

إدارة المخلفات الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري التكنولوجيا والنقل البحري الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة السماد العضوي القدرات الوطنية النقل البحري تأهيل الكوادر

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