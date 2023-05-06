السبت 06 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

بدء مقابلات المتقدمين لوظيفة معاون نيابة إدارية دفعة 2022

النيابة الإدارية
النيابة الإدارية

انطلقت في تمام الساعة التاسعة والنصف صباح  اليوم السبت، المقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية دفعة 2022، بمقر النيابة الإدارية الكائن بمدينة 6 أكتوبر - ميدان النجدة وللاستعلام عن مواعيد المقابلة لكل متقدم عليه إدخال الرقم القومي الخاص به.

أبرز التعليمات الخاصة بحضور المقابلة الشخصية للنيابة الإدارية:

1. التأكيد على الحضور في الموعد المحدد لكل متقدم.

2. ضرورة إحضار أصل بطاقة الرقم القومي للمتقدم.

3. التأكيد على حضور الاختبار بدون التليفون المحمول.

4. على كل متقدم الحرص على الحضور قبل موعد المقابلة بساعة

5. التأكيد على ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية (ارتداء الكمامة) .

6. ملحـوظــة يجب مراجعة البيانات بكل دقة وفى حالة الاختلاف إبلاغ الأمانة العامة خلال أسبوع‎‎.

معاون نيابة ادارىة النيابة الإدارية ميدان النجدة

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