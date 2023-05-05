السوبر المصري| عبد المنعم: "بطولة مهمة.. وجمهور الأهلي شريك في الفوز"

قال محمد عبد المنعم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن التتويج بلقب السوبر يمثل خطوة مهمة في موسم الفريق، وإنها بطولة مهمة تمنح دوافع كبيرة للفترة المقبلة.

وأوضح في تصريحات له، أن الفوز باللقب يرجع إلى تضافر جهود كافة عناصر منظومة الأهلي، وأن الفوز تتويج لمجهود كبير على مدار الفترة الماضية.

وأشار “عبد المنعم” إلى أن تواجد جماهير الأهلي في ملعب محمد بن زايد منح اللاعبين دفعة كبيرة، وكان لهم دور كبير في التتويج باللقب، مؤكدًا أن الجمهور شريك أساسي في الفوز بالبطولات.

وشدد على أن الفريق يسير بخطوات واثقة خلال الموسم الجاري، ويمضي قدمًا لتحقيق أهدافه بالمنافسة على كل البطولات، وأن الجميع سوف يغلقون ملف المباراة بداية من الغد للتحضير لمواجهة الترجي التونسي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتوج الأهلي بلقب بطولة السوبر على حساب بيراميدز في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب محمد بن زايد بمدينة أبو ظبي الإماراتية.

وسجل علي معلول هدف الفوز من ركلة جزاء في الوقت الإضافي بعد نهاية الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي.