للمرة الـ13.. الأهلى بطلاً للسوبر المصرى بعد الفوز على بيراميدز

توج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، منذ قليل، بلقب كأس السوبر المصري للمرة الـ13 في تاريخه، بعد الفوز على بيراميدز بهدف دون رد.

وسجل علي معلول هدف الفوز لصالح الأهلي في الدقيقة 96 من ركلة جزاء.

وأقيمت المباراة على ملعب "محمد بن زايد" معقل الجزيرة الإماراتي.



أحداث الشوط الأول

البداية كانت قوية من النادي الأهلي الذي حصل على خطأ في الدقيقة الأولى بعد عرقلة علي جبر لـ أحمد القندوسي وحصول مدافع بيراميدز على بطاقة صفراء.

الأهلي استمرت محاولاته في الدقائق الأولى من المباراة، حيث أرسل علي معلول كرة عرضية في الدقيقة 6 شتتها الدفاع بنجاح.

وفي الدقيقة الثامنة مر القندوسي بشكل رائع وانطلق وأرسل عرضية شتتها أحمد سامي مدافع بيراميدز.

الظهور الأول لصالح بيراميدز كان في الدقيقة 15 بعد تصويبة قوية من أحمد توفيق من خارج منطقة الجزاء لصالح بيراميدز لكن شتتها محمد عبد المنعم بعدما ارتدت من الشناوي قبل أن تصل إلى مصطفى فتحي.

وعاد بيراميدز ليهدد مرمى الأهلي مجددا بعد تسديدة من فاخري لاكاي لاعب بيراميدز من خارج منطقة الجزاء لكن تصدى لها حارس مرمى الأهلي بنجاح.

كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح فريق بيراميدز من ركلة ركنية وصلت إلى محمد الشناوي حارس بيراميدز بعد ارتباك دفاعي واضح.

بيراميدز واصل تهديده لمرمى الأهلي، وسدد وليد الكرتي كرة بيسراه ارتطمت بمروان عطية وأبعدها الشناوي إلى ركنية.

في الدقيقة 33 سدد علي معلول ركلة حرة من خارج منطقة الجزاء أبعدها أحمد الشناوي إلى ركلة ركنية.

تسديدة عن طريق إبراهيم عادل من خارج منطقة الجزاء لصالح بيراميدز لكنها بعيدة عن المرمى.

تصويبة من حمدي فتحي من خارج منطقة الجزاء لصالح الأهلي لكنها بعيدة عن المرمى.

أحداث الشوط الثاني

الأهلي استهل الشوط الثاني بقوة وبنشاط هجومي على عكس أحداث الشوط الأول.

وشهدت الدقيقة 53 فرة هدف محقق للأهلي بعد مرور رائع من أحمد عبد القادر من يسار منطقة الجزاء ليمرر تمريرة رائعة ليتدخل وليد الكارتي بشكل رائع قبل أن يسددها أحمد قندوسي داخل الشباك.

محمد الشناوي حارس الأهلي أنقذ شباكه من هدف مؤكد بعد كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح فريق بيراميدز من ركلة ركنية من الطرف الأيمن قابلها وليد الكارتي بتسديدة رائعة تصدى لها حارس الأهلي ببراعة.

الأهلي ضغط بقوة قبل نهاية المباراة وكان قريبًا من التسجيل لكن دون جدوى لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

الشوط الإضافي الأول

منح الدولي التونسي علي معلول، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، التقدم للمارد الأحمر على بيراميدز في مباراة السوبر المصري.

جاء الهدف في الدقيقة 96 من عمر المباراة من ركلة جزاء احتسبها الحكم محمود البنا.

واحتسب الحكم ركلة جزاء في الدقيقة 94 على أحمد سامي بعد دفعه لمحمود كهربا داخل منطقة الجزاء.

ونفذ علي معلول ركلة الترجيح بنجاح على يمين الحارس أحمد الشناوي.

في الدقيقة 103 مرور رائع من فخر الدين بن يوسف على محمود متولي ومن ثم سدد كرة يسارية ببطن القدم من داخل منطقة الجزاء تصدى لها حارس مرمى الأهلي بنجاح.

الشوط الإضافي الثاني

ضغط بيراميدز بقوة على أمل إدراك التعادل.

وأهدر دودو الجباس فرصة هدف بعد انفراده بالحارس محمد الشناوي لكن تصدى حارس الأهلي للكرة ببراعة.

جاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني ومحمود متولي ومحمد عبد المنعم وعلي معلول.

خط الوسط: حمدي فتحي ومروان عطية وأحمد قندوسي وبيرسي تاو وأحمد عبد القادر.

خط الهجوم: محمد شريف.



وجاء تشكيل بيراميدز على النحو الآتي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد الشيبي - علي جبر - أحمد سامي - محمد حمدي.

خط الوسط: وليد الكرتي - رمضان صبحي - أحمد توفيق - إبراهيم عادل - مصطفى فتحي.

خط الهجوم: فخري لاكاي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

أحمد دعدور - كريم حافظ - أحمد فتحي - محمود دونجا - إسلام عيسى - محمود صابر - بلاتي توريه - فخر الدين بن يوسف - دودو الجباس.