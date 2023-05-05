السبت 06 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أيمن سلامة: الدراما بدأت تتحسن وتنضبط مع ظهور الشركة المتحدة

أيمن سلامة
أيمن سلامة

قال السيناريست أيمن سلامة ، إن الدراما بدأت تتحسن وتنضبط مع ظهور الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في 2015.

وأضاف خلال لقائه في برنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أنه مع ظهور الشركة المتحدة وضعت ضوابط حقيقية للمحتوى الدرامي، وليس أي شيء يُقدم أو يُقال للناس.

ولفت أيمن سلامة، إلى أن الدراما تشكل سلوك ووجدان البشر، وتؤثر في الناس أكثر من الكتاب والمقال الصحفي، من حيث التأثير.

وعن مسلسل "جميلة"، قال: "فكرت في تقديم نموذج للبنت المصرية اللى بتدخل مجالات مختلفة للعمل مش معتادة، والمرأة دخلت النيابة الإدارية، ولذلك فكرت في تقديم الشخصية بأنها تعمل في النيابة الإدارية".

ولفت إلى أنه عرض المسلسل على النيابة الإدارية، ووجد دعمًا كبيرًا من المسئولين، ولم يكن هناك أي اعتراض على المسلسل من جانبهم.

أيمن سلامة محمد الباز الشركة المتحدة اخر النهار

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