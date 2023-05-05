الجمعة 05 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

حضور حاشد للأطباء في "عمومية القاهرة".. وغالب: نعول على لجنة تحسن أحوال الأطباء

جانب من الحدث
جانب من الحدث

عقدت مساء اليوم، بمقر النقابة العامة للأطباء، بدار الحكمة، الجمعية العمومية لنقابة أطباء القاهرة، برئاسة الدكتورة شيرين غالب، وحضور الدكتور حسين، خيرى نقيب الأطباء.
   
افتتحت أعمال الجمعية  العمومية بعرض تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، ومناقشة  واعتماد الميزانية المنتهية عن عام 2022، واستعرض الدكتور عماد سلطان أمين الصندوق، الموازنة التقديرية لعام 2024، وعرض الأمين العام الدكتور محمد البرعي، تقريراً مفصلاً حول أنشطة النقابة.
  
وشهدت الجمعية العمومية مطالبات واسعة من جموع الأطباء، لسرعة إقرار قانون المسؤولية الطبية، للحد من ظاهرة حبس الأطباء، ووضع ضوابط صارمة لتأمين المنشآت والأطقم الطبية، وإعادة النظر في تدني معاشات الأطباء.

وقدم مجلس النقابة الشكر لجموع الأطباء على ما يبذلوه من جهد وتفاني في أداء واجبهم، في خدمة المرضى والمجتمع، رغم كل التحديات، وشهدت الجمعية العمومية منح  الأطباء المحالين للمعاش، درع النقابة تقديراً لمسيرة عطائهم الممتدة على مدار 60 عاما. 
 
وقالت الدكتورة شيرين غالب نقيب أطباء القاهرة؛ "إننا نعوِّل كثيراً على اللجنة المُشَكَّلَة، برئاسة وزير الصحة، وعضوية قامات طبيبة كبيرة، في إنجاز ما وعد به لتحسين أحوال الأطباء، كما نناشد مجلس النواب بسرعة إقرار قانون المسؤلية الطبية على النحو الذي طالب به جموع الأطباء".

وأضافت د.شرين غالب؛ أن الجمعية العمومية اعتمدت مجموعة من القرارات المهمة التي تخدم قطاع واسع من أعضائها، في مقدمتها البدء في إنشاء دار الحكيم، لخدمة رواد الأطباء والمسنين، وعدم السماح بالدعاية الطبية المبتذلة، أو التي تتضمن محتوى خادش للحياء العام، وإحالة من يخالف ذلك للمساءلة القانونية.

وتابعت نقيب أطباء القاهرة، أن المجلس استعرض امكانية  اعتماد نظام جديد للتأمين الطبي، يشمل تغطية الأدوية والخدمات وعلاج الأسنان، بالتعاقد مع إحدى شركات التأمين العاملة في السوق المصري، وبتغطية سنوية لا تقل عن 150 ألف جنيه لكل طبيب.

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