السبت 06 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بـ19 ورقة بحثية.. جامعة أسيوط تشارك في مسابقة مبادرة "جريس" العالمية

طلاب جامعة أسيوط
طلاب جامعة أسيوط

كشف الدكتور أحمد عبد المولى، القائم بعمل نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب، عن مشاركة الجامعة فى المسابقة البحثية التي تنظمها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية، ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة، في إطار الخطة التنفيذية للمبادرة العالمية؛ لمكافحة الفساد في مجال التعليم، وتمكين الشباب "جريس".

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط على أهمية المسابقة التى تمثل إحدى آليات تنفيذ الهدف الاستراتيجي الرابع للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2023-2030، والمعني بالوصول إلى مجتمع واعٍ بمخاطر الفساد، وقادرٍ على مكافحته، خاصة المتعلق بتعزيز دور المؤسسات التعليمية والبحثية في خلق ثقافة رافضة للفساد بين الأطفال والشباب، والإجراء التنفيذي منه؛ والمتعلق بـتصميم وتنفيذ مبادرات توعوية لطلاب التعليم العالي حول مخاطر الفساد وآليات مكافحته.

وأشار الدكتور أحمد عبد المولى، إلى أن الجامعة تشارك في المبادرة بعدد من الأوراق البحثية المقدمة من الطلاب، وتم تحكيمها من قبل لجنة تحكيم البحوث والعروض للمشاركين، ضمت اللجنة نخبة من الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس من مختلف كليات الجامعة، وهم؛ الدكتور ثابت عبد المنعم، والدكتور علاء عبد الحفيظ، والدكتور عبدالرحيم خليل، والدكتور محمد جابر قاسم، والدكتور محمد مصطفى حمد، والدكتورة مروة بكر، والدكتور عبد الله فيصل، والدكتور سليمان سعيد، والدكتور وليد عيد، والدكتور أحمد الشورى، والدكتور أحمد همام، والدكتور خالد طلبة، والدكتورة سناء أحمد، ومشاركة الإدارة العامة لرعاية الشباب؛ بإشراف الدكتور أحمد شريت مدير عام الإدارة.

وصرح الدكتور محمد العدوي وكيل كلية التجارة لشئون التعليم والطلاب ومنسق المبادرة فى الجامعة، ومسئول تنظيم  أوراق السياسات فى مجال مكافحة الفساد بالجامعة، أنه تم الانتهاء من عرض ومناقشة 19 ورقة سياسات مقدمة من طلاب وطالبات الجامعة، فى مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا من الكليات المختلفة على مدار السبعة أشهر الماضية؛  وذلك تمهيدا لمشاركة الجامعة فى فاعليات المبادرة .

الأمم المتحدة لمكافحة التعليم العالي والبحث العلمي التعليم والطلاب الدكتور أحمد المنشاوى الدكتور أحمد عبد المولي المؤسسات التعليمية المسابقة البحثية هيئة الرقابة الإدارية

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