إصابة 3 في انقلاب سيارة ملاكي على طريق سوهاج الجديدة

انقلبت سيارة ملاكى على طريق دائرة قسم سوهاج الجديدة عقب اختلال عجلة القيادة بيد سائق، ما أدى إلى إصابة 3، وتم رفع أثار الحادث وتمت إعادة حركة السير على الطريق ونقل المصابين للمستشفى لتلقى العلاج اللازم.

البداية بتلقي اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج بلاغا من مأمور قسم شرطة سوهاج الجديدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى بدائرة القسم ووجود مصابين تم نقلهم للمستشفى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

كشفت التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد رئيس مباحث المديرية ورئيس وحدة مباحث قسم شرطة سوهاج الجديدة أنه أثناء سير السيارة ملاكي قيادة صاحب ورشة المومتيال -ويقيم دائرة قسم أول سوهاج أختلت عجلة القيادة بيده مما أدي لإنقلابها علي جانب الطريق.

نتج عن الحادث إصابة كل من قائد السيارة " بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، ونجله" و عامل ويقيم دائرة مركز سوهاج " سحجات وكدمات متفرقة بالجسم " من مستقلي السيارة.

تم نقل المصابين لمستشفي سوهاج الجامعي وتم رفع أثار الحادث وتمت إعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيا وبسؤال المصابين قرروا بمضمون ما تقدم تم تحرير محضرا بالوقاعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.