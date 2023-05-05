وزير الخارجية الروسى: سنرد على هجوم الكرملين و"صبرنا محدود"

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، الجمعة، إن موسكو سترد على هجوم الطائرات دون طيار على الكرملين.

ومن المقرر أن يعقد لافروف مؤتمرا صحفيا، اليوم، عقب اجتماع وزراء خارجية منظمة شنغهاي للتعاون.

وشدد لافروف على أن روسيا سترد بإجراءات على هجوم الطائرات دون طيار على الكرملين، قائلا "صبرنا محدود"، وفقا لما نقلته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأشار وزير الخارجية الروسي إلى أنه من دون حل المشكلة الجيوبوليتيكية الرئيسية، المتمثلة برغبة الغرب في الحفاظ على هيمنته بإملاء إرادته على الجميع، لا يمكن حل أي أزمات سواء في أوكرانيا أو في أي جزء آخر من العالم.

وأوضح لافروف أن روسيا لم ترفض أبدا حل الأزمة الأوكرانية على الرغم من تزويد الولايات المتحدة الأمريكية كييف بالأسلحة والمعدات.

تفاصيل هجوم أوكرانى على مقر بوتين بالكرملين

والأربعاء، شنت أوكرانيا هجوما على مقر الرئاسة الروسية "الكرملين"، وفقا لما أعلنته موسكو.

وقالت الرئاسة الروسية إن كييف حاولت إطلاق طائرات مسيرة على مقر إقامة الرئيس فلاديمير بوتين في الكرملين.

وتابع الكرملين: «وقد استهدفت طائرتان مسيرتان الكرملين، ونتيجة للإجراءات التي اتخذها الجيش والأجهزة الخاصة في الوقت المناسب باستخدام أنظمة حرب الرادار، تم تعطيل المسيرتين».

وأكدت الرئاسة الروسية أن الرئيس الروسي لم يصب بأذى، ولم يتغير جدول أعماله، ويستمر كالمعتاد.