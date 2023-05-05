الجمعة 05 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الأهلى يتحدى بيراميدز فى مواجهة قوية بكأس السوبر المصرى بالإمارات

الأهلي وبيراميدز
الأهلي وبيراميدز

يلتقي الفريق الأول بنادي الأهلي مع نظيره بيراميدز في السابعة والنصف مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة على استاد محمد بن زايد فى العاصمة أبوظبي على لقب كأس السوبر المصري.

ويدخل المارد الأحمر اللقاء وهو يحمل لقب النسخة الأخيرة من كأس السوبر المحلى بالفوز على الزمالك بثنائية نظيفة حملت توقيع سافيو وكريم فؤاد، فيما يشارك بيراميدز باعتباره وصيف الدوري وكأس مصر بعد اعتذار الزمالك بطل الدورى فى النسخة الأخيرة.

وتعد هذه المرة الثالثة التي تقام فيها مباراة السوبر على الملعب وكانت المناسبة الأولى في 2017 والثانية في 2020، وانتهى اللقاءان لصالح نادي الزمالك بركلات الترجيح.

أقيمت بطولة السوبر المصري من قبل 19 مرة ويمتلك الأهلي 12 لقبًا، فيما يمتلك الزمالك 4 ألقاب ولقبًا لكل من المقاولون وحرس الحدود وطلائع الجيش.

ويسعى الأهلي لتحقيق لقبه الثالث تحت قيادة السويسري مارسيل كولر، المدير الفني، بعدما توج مع الفريق الأحمر ببطولة كأس السوبر المصري بالنسخة الماضية بعد الفوز على الغريم التقليدي نادي الزمالك بهدفين دون رد، ثم بطولة كأس مصر عقب التغلب على بيراميدز بنتيجة هدفين مقابل هدف بعد تمديد المباراة للوقت الإضافي.

في المقابل رصدت إدارة بيراميدز مكافآت مالية ضخمة للاعبين من أجل تحقيق أول ألقاب الفريق السماوي وتعويض خسارة كأس مصر أمام الأهلي، ويرغب البرتغالي باتشيكو في تحقيق اللقب المحلي وتعويض خروج الفريق من الكونفيدرالية الإفريقية.

وعقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني، جلسة  مع اللاعبين أكد لهم سنقاتل من أجل إسعاد جماهيرنا التي تدعمنا في كل مكان ونستمد عقليتنا من جماهيرنا التي تدفعنا لتحقيق الفوز دائمًا والمنافسة على كل الألقاب.

وشدد كولر جلال جلسته مع اللاعبين لقد واجهنا بيراميدز في نهائي الكأس قبل أيام قليلة وهو بالنسبة لنا كتاب مفتوح، كما هو الحال نحن كتاب مفتوح لهم ولابد نسيان ما حدث في النهائي والتركيز علي تحقيق اللقب للفريق.

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