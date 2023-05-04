رضا صقر: الرئيس السيسي وضع الاستراتيجية الوطنية للحوار الوطني

قال رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد وعضو المجلس الرئاسي للتيار الإصلاحي الحر، إنه قبل بدء الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني، كنا في حالة عمل دائب وقوي، ولكن كنا نوجه انتقادات .

وأضاف رضا صقر خلال لقائه ببرنامج الحياة اليوم، الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، عبر فضائية الحياة، أن مشهد أمس يعكس حدث سياسي غير مسبوق في الحياة المصرية السياسية، حيث لم يكن لدينا سابقة لهذا الحدث، بل يتم عمل حوار وطني لاحتياج المجتمع المصري ومواجهة التحديات، وبمشاركة كافة أطياف المجتمع.

وأوضح أن الرئيس عبدالفتاح السيسي في كلمته وضع الاستراتيجية الوطنية للحوار الوطني، حيث أنه أكد في كلمته أنه يسعى لعمل تحديات للأجيال القادمة ونترك لهما حياة كريمة وحياة ترتقي بهم، ودولة مصرية قائمة، وقال بأننا جميعنا نجتمع ونختلف ونتناقش في الآراء لنصل إلى نقطة واحدة ومساحة مشتركة لهذا الوطن، وقال بأنه يعزز الحوار الوطني من أجل التحديات العالمية والمصرية، وبالتالي فإن الرئيس عبدالفتاح السيسي وضع الاستراتيجية الوطنية للحوار الوطني.