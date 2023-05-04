الخميس 04 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مبعوث البرهان من أديس أبابا: الوضع على الأرض مستقر والجيش سيطر على مواقع الدعم السريع

الجيش السوداني
الجيش السوداني

قال مبعوث البرهان من أديس أبابا، في نبأ عاجل، الخميس، إن الوضع على الأرض مستقر والجيش سيطر على مواقع الدعم السريع. 

واضاف أنه لولا الحرص على المدنيين لكان من السهل حسم المعركة ضد التمرد، معلنا قبول رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان للهدنة لأغراض إنسانية، رافضة محاولات الوساطة مع الدعم السريع.

وتابع مبعوث البرهان من أديس أبابا نواجه تمردا وليس طرفا يمكن التفاوض معه، لافتا إلى أن الوضع على الأرض مستقر والجيش سيطر على مواقع الدعم السريع. 

وقال الجيش السوداني في بيان اليوم، إن القوات المسلحة السودانية اشتبكت فجر اليوم مع المتمردين الذين حاولوا الهجوم على قيادة منطقة بحري العسكرية.

وأضاف بيان الجيش: “تلقى العدو عقابا حاسما وتشتت قواته مابين قتيل وجريح وهارب، دمرت قواتنا عدد من العربات القتالية للمتمردين واستلمت خمسة عربات تركها العدو في ميدان المعركة، ودمرت القوات 8 عربات قتالية واستلمت 11 عربة، واستلام راجمة كاتيوشا وأجهزة اتصال وجاري الحصر”. 

ونوهت القوات المسلحة المواطنين بالابتعاد عن مواقع الاشتباكات وعدم التعامل مع الأجسام المعدنية الغريبة حرصا على سلامتهم لحين وصول الفرق الفنية المتخصصة لسحبها والتعامل معها. 

وقال المتحدث باسم القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية، وصلت إلى مدينة عطبرة قافلة أبناء المناصير بقرى التهجير بمحلية الدامر لدعم القوات ،المسلحة حيث استقبل القافلة بميدان المعسكر الشرقي لسلاح المدفعية بعطبرة، والي نهر النيل محمد البدوي وقيادات لجنة الولاية الأمنية.

وحيا والي الولاية خلال مخاطبته الاحتفال بتسلم القافلة ، مواطن المناصير وتضحياته مشيرا إلى أن المناصير هم أهل شجاعة وفروسية وتاريخ ناصع في التصدي لاي معتد وقال بان هذه المسيرة الحاشدة والقافلة الكبرى  تعكس اهتمام المناصير بقضايا الوطن الكبرى وحيا القوات المسلحة مؤكدا أنها صمام الامان للوطن وقال ان كل الشعب السوداني الآن خلف قواته المسلحة لدحر الاعداء والعملاء.

وقال اللواء محمد الأمين خيري قائد سلاح المدفعية حيا تدافع ابناء المناصير لنصرة ومؤازرة القوات المسلحة واضاف بان هذا الحشد الكبير ليس بمستغرب علي المناصير كأهل سبق وجهاد ووطنية صادقة واعلن قرب حسم معركة الكرامة والردع الكامل للتمرد. 

وأضاف أن القوات المسلحة ستظل وفية لشعبها الذي أيدها وناصرها في معركة الكرامة بمختلف قطاعاته، مؤكدًا أن القوات المسلحة والمدفعية ستكون العضد والسند للشعب السوداني عامة والمناصير، خاصة في المشروعات والبرامج كافة.

مبعوث البرهان البرهان الجيش السوداني مستقر

الأكثر قراءة

اتحاد الكرة ينوى استبعاد الزمالك من دورى أبطال إفريقيا

السيسى لأحد العمال فى العاصمة الإدارية: هعملك اللى إنت عايزه (فيديو)

أول قرار من النيابة فى واقعة عقر كلب لطفلة بالدقى

"كلنا واحد" توفر السلع الغذائية للمواطنين بتخفيضات تصل لـ60%

يديرها 4 مسجلين خطر.. الأمن يداهم 11 مصحة لعلاج الإدمان فى القليوبية

وزير الخارجية يجرى اتصالين مع رئيس مجلس السيادة السودانى وقائد «الدعم السريع»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

خطوات استعادة سوريا

أحمد المريخي

نجيب محفوظ.. سيرة شعبية

محمد المعتصم

الحوار الوطنى.. انطلاقة نحو المستقبل

محمد سامي محجوب

"سلام على إبراهيم".. أن يكون التاريخ حيًا

سامح الأسوانى

النيل الآمن من الرمال المتحركة

محاسن السنوسي

الحوار الوطنى.. اختلاف لا خلاف

وائل لطفي

الوحدة فى إطار التنوع

بكر عويضة يكتب: تتويج تشارلز يحدّث نهج إليزابيث

صور

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

تشييع جنازة الفنان مصطفى درويش

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تعلن استشهاد 3 وإصابة 4 برصاص الاحتلال

بينها «القيادة الجنوبية».. الجيش الإسرائيلى يعلن تعيينات جديدة فى هيئة الأركان

بعد تبادل إطلاق الصواريخ بين إسرائيل وغزة.. الأسباب والرد والتداعيات