مبعوث البرهان من أديس أبابا: الوضع على الأرض مستقر والجيش سيطر على مواقع الدعم السريع

قال مبعوث البرهان من أديس أبابا، في نبأ عاجل، الخميس، إن الوضع على الأرض مستقر والجيش سيطر على مواقع الدعم السريع.

واضاف أنه لولا الحرص على المدنيين لكان من السهل حسم المعركة ضد التمرد، معلنا قبول رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان للهدنة لأغراض إنسانية، رافضة محاولات الوساطة مع الدعم السريع.

وتابع مبعوث البرهان من أديس أبابا نواجه تمردا وليس طرفا يمكن التفاوض معه، لافتا إلى أن الوضع على الأرض مستقر والجيش سيطر على مواقع الدعم السريع.

وقال الجيش السوداني في بيان اليوم، إن القوات المسلحة السودانية اشتبكت فجر اليوم مع المتمردين الذين حاولوا الهجوم على قيادة منطقة بحري العسكرية.

وأضاف بيان الجيش: “تلقى العدو عقابا حاسما وتشتت قواته مابين قتيل وجريح وهارب، دمرت قواتنا عدد من العربات القتالية للمتمردين واستلمت خمسة عربات تركها العدو في ميدان المعركة، ودمرت القوات 8 عربات قتالية واستلمت 11 عربة، واستلام راجمة كاتيوشا وأجهزة اتصال وجاري الحصر”.

ونوهت القوات المسلحة المواطنين بالابتعاد عن مواقع الاشتباكات وعدم التعامل مع الأجسام المعدنية الغريبة حرصا على سلامتهم لحين وصول الفرق الفنية المتخصصة لسحبها والتعامل معها.

وقال المتحدث باسم القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية، وصلت إلى مدينة عطبرة قافلة أبناء المناصير بقرى التهجير بمحلية الدامر لدعم القوات ،المسلحة حيث استقبل القافلة بميدان المعسكر الشرقي لسلاح المدفعية بعطبرة، والي نهر النيل محمد البدوي وقيادات لجنة الولاية الأمنية.

وحيا والي الولاية خلال مخاطبته الاحتفال بتسلم القافلة ، مواطن المناصير وتضحياته مشيرا إلى أن المناصير هم أهل شجاعة وفروسية وتاريخ ناصع في التصدي لاي معتد وقال بان هذه المسيرة الحاشدة والقافلة الكبرى تعكس اهتمام المناصير بقضايا الوطن الكبرى وحيا القوات المسلحة مؤكدا أنها صمام الامان للوطن وقال ان كل الشعب السوداني الآن خلف قواته المسلحة لدحر الاعداء والعملاء.

وقال اللواء محمد الأمين خيري قائد سلاح المدفعية حيا تدافع ابناء المناصير لنصرة ومؤازرة القوات المسلحة واضاف بان هذا الحشد الكبير ليس بمستغرب علي المناصير كأهل سبق وجهاد ووطنية صادقة واعلن قرب حسم معركة الكرامة والردع الكامل للتمرد.

وأضاف أن القوات المسلحة ستظل وفية لشعبها الذي أيدها وناصرها في معركة الكرامة بمختلف قطاعاته، مؤكدًا أن القوات المسلحة والمدفعية ستكون العضد والسند للشعب السوداني عامة والمناصير، خاصة في المشروعات والبرامج كافة.