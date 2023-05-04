الخميس 04 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط سيدة تزاول مهنة التمريض بأرواق مزورة في حملة للعلاج الحر  ببني سويف

ديوان عام المحافظة
ديوان عام المحافظة

نظمت مديرية الصحة بمحافظة بنى سويف حملة على المنشآت الطبية الخاصة تنفيذاً لتوجيهات الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بني سويف، باستمرار الحملات التفتيشية على المنشآت الصحية على مستوى المحافظة لما تقوم به المحافظة من تنفيذ خطة رقابية في هذا الشأن تضم كافة الجهات المعنية وذات الصلة.

وقال الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة ببنى سويف، إنه تم تكليف الدكتور أحمد بغدادي وكيل المديرية، والدكتور أحمد عبد العظيم طه مدير إدارة العلاج الحر بتنظيم حملة على المنشآت الطبية الخاصة، والتى ضمت الدكتورة لبنى محمد والدكتورة مريم علاء والدكتورة نورهان طه والدكتور كريم محمد مساعدي مدير إدارة العلاج الحر.

وتابع وكيل وزارة الصحة ببنى سويف: "وردت معلومة إلى مدير إدارة العلاج الحر بقيام سيدة تقوم بممارسة مهنة التمريض بأحد المنشآت الطبية الخاصة بمركز بني سويف بأوراق مزورة، وعلى الفور تم تشكيل لجنة من إدارة العلاج الحر بالتحري عن الواقعة بالاشتراك مع النقابة الفرعية للتمريض ببني سويف، وتم التوجه على الفور إلى تلك المنشأة، وعمل محضر إثبات حالة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه تلك المنشأة الطبية وإحالة صاحبتها إلى جهات التحقيق المعنية".

إدارة العلاج الحر المنشآت الطبية الخاصة دكتور محمد هاني غنيم مهنة التمريض منشآت الصحية

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