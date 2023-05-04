صلاح يقود ليفربول لفوز مهم على فولهام بالدوري الإنجليزي

انتصر فريق ليفربول، المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح، قائد المنتخب الوطني، على ضيفه فولهام في المباراة التي جمعتهما على ملعب أنفيلد والمؤجلة من الجولة الـ28 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، بهدف دون رد.

وأنهى ليفربول الشوط الأول من المباراة متقدمًا بنفس النتيجة.

وشارك محمد صلاح في التشكيل الأساسي لفريقه وخرج من الملعب في الدقيقة 84 وشارك بدلًا منه هارفي إليوت.

وفرض ليفربول استحواذه على مجريات اللعب في الشوط الأول من المباراة كما كان الطرف الأخطر والأكثر هجومًا على المرمى، واستطاع تهديدها في أكثر من فرصة، طالع تفاصيل أحداث الشوط الأول هنا.



وفي الشوط الثاني، استمر استحواذ لاعبي ليفربول على مجريات اللعب فيما هدأ الأداء الهجومي بين كلا الفريقين، وخرجت أغلب محاولاتهم من الملعب.

وحاول لاعبو ليفربول تسجيل الهدف الثاني وزيادة تقدمهم في النتيجة، بينما اعتمد فولهام على الارتداد من الدفاع للهجوم محاولين تسجيل هدف التعادل.

وسدد لاعبو ليفربول 3 كرات على المرمى من 14 محاولة وخرجت 11 كرة من الملعب، مقابل 3 تسديدات من 8 محاولات لفريق فولهام، وخرجت 5 من الملعب.

واستحوذ ليفربول على مجريات اللعب بنسبة 51% مقابل 49% لصالح فريق فولهام.

ورفع ليفربول رصيده لـ59 نقطة ارتقى بها للمركز الخامس، فيما توقف رصيد فولهام عند 45 نقطة في المركز العاشر.