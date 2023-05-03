وزير التعليم يعلن مواصفات وعدد أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023
أعلن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن إعداد أسئلة امتحانات الثانوية العامة الجديدة، بعد قرار تعديلها.
وجاءت أعداد أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2022/2023 كالتالي:
- اللغة العربية: 4 أسئلة مقالية (3 أسئلة بدرجتين وسؤال واحد بـ4 درجات)، 51 سؤالًا موضوعيًا "اختيار من متعدد" (32 سؤالًا بدرجة واحدة، 19 سؤالًا بدرجتين) = 55 سؤالًا.
- اللغات الأجنبية الأولى: 3 أسئلة مقالية (سؤالين بدرجتين وسؤال واحد بأربع درجات)، 34 سؤالًا موضوعيًا (26 سؤالًا بدرجة واحدة و8 أسئلة بدرجتين) = 37 سؤالًا.
- اللغات الأجنبية الثانية: سؤالا مقال (لكل سؤال 3 درجات)، 29 سؤالًا موضوعيًا (24 سؤالًا له درجة واحدة و5 أسئلة لها درجتان) = 31 سؤالًا.
- المواد العلمية: سؤالا مقال (لكل سؤال درجتان)، و44 سؤالًا موضوعيًا (32 سؤالًا له درجة واحدة و12 سؤالًا بدرجتين) = 46 سؤالًا.
- المواد الأدبية: سؤالا مقال (لكل سؤال درجتان)، و44 سؤالًا موضوعيًا (32 سؤالًا له درجة واحدة و12 سؤالًا بدرجتين) = 46 سؤالًا.
- فروع الرياضيات: سؤالا مقال (لكل سؤال درجتان)، و18 سؤالًا موضوعيًا (10 أسئلة بدرجة واحدة و8 أسئلة بدرجتين) في كل فرع من الفروع الأربعة = 20 سؤالًا في كل فرع.