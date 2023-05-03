الأربعاء 03 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بلينكن: الرواية الروسية حول الهجوم على الكرملين مشكوك فيها

أنتوني بلينكين
أنتوني بلينكين

شكك وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، اليوم الأربعاء، في المزاعم الروسية حول المحاولة الأوكرانية لاغتيال فلاديمير بوتين بضربة جوية من خلال طائرة مسيرة.

وقال “بلينكين” خلال مقابلة مع صحيفة “واشنطن بوست”، إنهم لا يعرفون تفاصيل المحاولة، مشيرا الى أن أي ادعاءات روسية يجب ألا تؤخذ في عين الاعتبار. 

واضاف: “نحن واثقون أن أوكرانيا ستنجح في استعادة ما تبقى من أراضيها، وننظر بعين الريبة لكل مايصدر عن الكرملين”.

واكد  وزير الخارجية الأمريكي أن واشنطن لا يمكنها التحقق من صحة تقارير استهداف بوتين في الكرملين بمسيّرات، في ظل انتشار امني مكثف بمحيط الكرملين.  

وبحسب الصحيفة، قال الكرملين ان طائرتين بدون طيار استهدفتا مقر إقامة بوتين في وقت سابق من اليوم، ويظهر أن مقطع فيديو يُظهر الطائرات المسيرة التي ظهرت على السطح فيما بدا أنه انفجار للطائرات المسيرة فوق المقر.

وقال نائب رئيس مجلس الدوما الروسي، في وقت سابق، إنه حان الوقت لإطلاق هجوم صاروخي على مقر إقامة الرئيس الأوكراني فولديمير زيلينسكي، ردا على الهجوم على الكرملين.  

فيما قالت الرئاسة الأوكرانية، إن الهجوم على الكرملين قد يتسبب في رد فعل روسي متطرف، مشيرة إلى أن الهجوم على الكرملين لايحقق لنا شيئاً.

بلينكن بوتين إحباط محاولة اغتيال المزاعم الروسية أوكرانيا هجوم

الأكثر قراءة

عمرو موسى: الرئيس السيسى أول من أثار قضية تجديد الفكر الدينى

الحكومة تحسم مصير الطلاب المصريين العائدين من السودان

أمين "حماة الوطن" بالإسكندرية: انطلاق الحوار الوطني خطوة فارقة في تاريخ مصر

لدعم "حياة كريمة".. قافلة طبية تفحص 866 مواطنا بمركز طنطا في الغربية

جامعة المنصورة تستضيف مؤتمر "الشراكة بين المؤسسات الأكاديمية والرعاية الصحة"

المنيا تستقبل وفدا من وزارات التنمية المحلية والاتصالات والإنتاج الحربي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

الخريف العربى الأسود: تغريب الجماهير الغفيرة

محمد رفعت

النوم المفقود!

حسين دعسة

ما بعد بيان "تشاورى عمان" الأولوية إنهاء الأزمة السورية والتعاون العربى والدولى

مؤمن المحمدي

وكأن شيئًا لم يكن

محمد العسيري

تجليات تترات دراما رمضان

أشرف عبدالشافي

سلامتك يا عصفور .. صنع الله إبراهيم وأنسى الحاج.. خفايا التجربة الأنثوية

إبراهيم داود

دور الثقافة فى حماية المجتمع

نيت كون يكتب: نظرة مبكرة على انتخابات 2024 الأمريكية

صور

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

تشييع جنازة الفنان مصطفى درويش

محطة تل أبيب

المزيد

بينها «القيادة الجنوبية».. الجيش الإسرائيلى يعلن تعيينات جديدة فى هيئة الأركان

بعد تبادل إطلاق الصواريخ بين إسرائيل وغزة.. الأسباب والرد والتداعيات

جيش الاحتلال يقرر إغلاق الطرق المؤدية للمستوطنات المحاذية لقطاع غزة