بلينكن: الرواية الروسية حول الهجوم على الكرملين مشكوك فيها

شكك وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، اليوم الأربعاء، في المزاعم الروسية حول المحاولة الأوكرانية لاغتيال فلاديمير بوتين بضربة جوية من خلال طائرة مسيرة.

وقال “بلينكين” خلال مقابلة مع صحيفة “واشنطن بوست”، إنهم لا يعرفون تفاصيل المحاولة، مشيرا الى أن أي ادعاءات روسية يجب ألا تؤخذ في عين الاعتبار.

واضاف: “نحن واثقون أن أوكرانيا ستنجح في استعادة ما تبقى من أراضيها، وننظر بعين الريبة لكل مايصدر عن الكرملين”.

واكد وزير الخارجية الأمريكي أن واشنطن لا يمكنها التحقق من صحة تقارير استهداف بوتين في الكرملين بمسيّرات، في ظل انتشار امني مكثف بمحيط الكرملين.

وبحسب الصحيفة، قال الكرملين ان طائرتين بدون طيار استهدفتا مقر إقامة بوتين في وقت سابق من اليوم، ويظهر أن مقطع فيديو يُظهر الطائرات المسيرة التي ظهرت على السطح فيما بدا أنه انفجار للطائرات المسيرة فوق المقر.

وقال نائب رئيس مجلس الدوما الروسي، في وقت سابق، إنه حان الوقت لإطلاق هجوم صاروخي على مقر إقامة الرئيس الأوكراني فولديمير زيلينسكي، ردا على الهجوم على الكرملين.

فيما قالت الرئاسة الأوكرانية، إن الهجوم على الكرملين قد يتسبب في رد فعل روسي متطرف، مشيرة إلى أن الهجوم على الكرملين لايحقق لنا شيئاً.