الأربعاء 03 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

استلام أكثر من 22 ألف طن من القمح المحلى للصوامع والشون ببنى سويف

القمح
القمح

أعلن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، عن إجمالي الكميات الموردة للصوامع والشون، قد زادت عن 22 ألفًا و140 طنًا من القمح المحلي منذ بداية موسم  الحصاد وحتى صباح اليوم الأربعاء، حيث تم "أمس"استلام  5150 طنًا، لافتًا إلى متابعته بشكل يومي لسير العمل في منظومة التوريد سواء بشكل ميداني أو عن طريق تقارير غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة المتصلة بالغرف الفرعية على مستوى الوحدات المحلية، مؤكدًا انتظام أعمال التوريد بكل مواقع التخزين والاستلام على مستوى قرى ومدن المحافظة.

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير اليومي الذي يعده المهندس وصفى عبد الله مدير عام  التموين والتجارة الداخلية، بشأن سير العمل في منظومة توريد واستلام الأقماح المحلية للموسم الحالي 2022/2023، وذلك للاطمئنان على انتظام أعمال التوريد ضمن خطة المحافظة المعدة مسبقًا بالتنسيق مع وزارتي التموين والزراعة  لتوفير الوقت والجهد على المزارعين

وشدد محافظ بني سويف، على أهمية المتابعة الميدانية لأعمال التوريد ولضمان جاهزية الشون لاستقبال الأقماح من المزارعين، مع قيام لجان الاستلام بالتحقق من جودة الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع وتسهيل كل الإجراءات التى تواجه المزارعين خلال عمليات التوريد موجها بإرسال تقرير يومي يتضمن الكميات الموردة، وآليات التعامل السريع والإيجابي مع أية مواقف طارئة.

يذكر أن إجمالي المساحة المنزرعة بالقمح على مستوى مراكز ومدن المحافظة، تصل إلى 126 ألفًا و155 فدانًا، بمستهدف توريد 227 ألف طن هذا الموسم، فيما يبلغ  إجمالي السعات التخزينية أكثر من 250 ألف طن، موزعة على صوامع وهناجر وشون عامة، على مستوى قرى ومراكز  المحافظة.

استلام الأقماح المحلية التموين والتجارة الداخلية الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف المتابعة الميدانية الوحدات المحلية

الأكثر قراءة

أول تعليق لحازم إمام على انسحاب الزمالك من السوبر أمام الأهلى

المشدد 3 سنوات غيابيا لفتاة بتهمة تعاطى الهيروين بالإسكندرية

مصرع سائق وإصابة آخر بانقلاب جرار زراعى فى ترعة الحاجر بالبحيرة

مشاجرة على "ميزان" تنتهي بمصرع بائع خضار في المنوفية

رسميًا.. الأهلى يواجه الترجى 12 و19 مايو وكاماكو حكمًا للمباراة

بلاغ للنائب العام يطالب بمنع مرتضى منصور من دخول الزمالك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

النوم المفقود!

حسين دعسة

ما بعد بيان "تشاورى عمان" الأولوية إنهاء الأزمة السورية والتعاون العربى والدولى

مؤمن المحمدي

وكأن شيئًا لم يكن

محمد العسيري

تجليات تترات دراما رمضان

أشرف عبدالشافي

سلامتك يا عصفور .. صنع الله إبراهيم وأنسى الحاج.. خفايا التجربة الأنثوية

إبراهيم داود

دور الثقافة فى حماية المجتمع

نيت كون يكتب: نظرة مبكرة على انتخابات 2024 الأمريكية

وائل لطفي

أكاذيب المركزية الإفريقية

صور

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

تشييع جنازة الفنان مصطفى درويش

حفل الفنان محمد منير فى العريش

محطة تل أبيب

المزيد

بينها «القيادة الجنوبية».. الجيش الإسرائيلى يعلن تعيينات جديدة فى هيئة الأركان

بعد تبادل إطلاق الصواريخ بين إسرائيل وغزة.. الأسباب والرد والتداعيات

جيش الاحتلال يقرر إغلاق الطرق المؤدية للمستوطنات المحاذية لقطاع غزة