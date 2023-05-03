الأربعاء 03 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الداخلية تكشف قضية غسل أموال بـ31 مليون جنيه فى القاهرة

غسل أموال
غسل أموال

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى- الأمن العام من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية"، لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى الاتجار بالأسلحة النارية بدون ترخيص مُتخذين من محافظة القاهرة مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

كشفت قوات الأمن عن قيام المتهمين محاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من ذلك النشاط عن طريق قيامهم بشراء الأراضى الزراعية والعقارات وتأسيس الأنشطة التجارية وشراء السيارات، فضلًا عن إيداع جزء من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وبأفراد أسرهم، بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقدرت تلك الممتلكات بمبلغ 31 مليون جنيه تقريبًا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.

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