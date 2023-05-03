من كلية الآداب لـ الحقوق.. بداية مشوار "صانع البهجة" الراحل أمين الهنيدي

يوافق اليوم ذكرى رحيل الفنان الكوميدي أمين الهنيدي الذي القدم العديد من الأعمال الفنية والكوميدية التي ما زالت عالقة مع الجماهير لوقتنا هذا.

ويعرف الفنان الكوميدي أمين الهنيدي من ضمن أشهر فنانين الكوميديا صاحب الضحكة المميزة التي تعلق بها جماهيره على خشبة المسرح، ليحصل على لقب “صاحب البهجة” نظراً لخفة ظله وتألقه في السينما.

وبدأت رحلة الكوميديان أمين الهنيدي، عندما التحق بمدرسة شبرا الثانوية وانضم إلى فرقة التمثيل بالمدرسة، والتحق بكلية الآداب واشترك في فريق التمثيل بالكلية، لكنه ترك كلية الآداب إلى كلية الحقوق، ثم قرر الالتحاق بالمعهد العالي للتربية الرياضية.

وانضم أمين الهنيدي في بداية مشواره الفني إلى فرقة نجيب الريحاني ومثل مسرحية واحدة.

في عام 1954 سافر إلى السودان وهناك التقى بالفنان محمد أحمد المصري الشهير بـ أبو لمعة وكوّنا معا فرقة مسرحية بالنادي المصري بالخرطوم.

وبدايته الحقيقية بعد عودته إلى القاهرة ولقائه بالفنان عبد المنعم مدبولي والمؤلف يوسف عوف، فاشتركوا معا في برنامج إذاعي شهير (ساعة لقلبك).

وقدم الفنان أمين الهنيدي العديد من الأفلام ومن أهمها: "حماتي ملاك - الأزواج والصيف - للنساء فقط - منتهى الفرح - زوجة ليوم واحد - زوجة من باريس - جدعان حارتنا - 6 بنات وعريس - سيد درويش - حارة السقايين - غرام في الكرنك".

والتحق أمين الهنيدي بعد ذلك بفرقة تحية كاريوكا ثم مسرح التليفزيون، ليقدم لجماهيره: "أصل وصورة

- لوكاندة الفردوس - حلمك يا سي علام - جوزين وفرد - غراميات عفيفي - عبود عبده عبود - أجمل لقاء في العالم".

وقدم الفنان الراحل العديد من علامات الكوميديا، وله أكثر من 40 فيلما سينمائيا، بالإضافة للعديد من المسرحيات.

ورحل الفنان أمين الهنيدي عن عالمنا في 3 يوليو 1986 عن عمر ناهز الـ60 عاما، بعد ساعات من انتهائه تصوير فيلمه الأخير "القطار"، وذلك بعد صراع طويل مع سرطان المعدة.