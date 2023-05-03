الأربعاء 03 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

هيام الطباخ لـ صالون التنسيقية: استعادة دور قصور الثقافة ضرورى لمواجهة التطرف

صالون تنسيقية شباب
صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

قالت النائبة هيام الطباخ، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد في أكثر من لقاء أن استعادة الهوية المصرية ستكون بنشر الهوية الثقافية المصرية.

 

وأشارت خلال مشاركتها في الجلسة الثانية من الصالون الذي نظمته تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بعنوان "التنسيقية والحوار الوطني"، إلى أن الدولة المصرية عانت من التطرف في الأفكار وهو ما دفع ثمنه أجيال كاملة، وهو ما دفع التنسيقية لتبني ودراسة ملف هام وهو قصور الثقافة والعمل على إعادتها إلى ما كانت عليه كمنبر للثقافة والتنوير.

 

وأكدت أن دراسة ملف قصور الثقافة عمليا أثبتت أن هناك قصور تشريعي يحتاج لاستخدام الأدوات الرقابية والتشريعية لمعالجته، حتى يضمن عودة الجماهير لارتياد قصور الثقافة، وإعادة الثقة فيما تقدمه.

 

النائبة هيام الطباخ لـ "صالون التنسيقية": استعادة دور قصور الثقافة في التنوير أمر ضروري لمواجهة التطرف

وقالت إن التنسيقية جاهزة لتقديم أوراق عمل ودراسات متكاملة سواء للحوار الوطني أو للمجالس النيابية بخصوص ذلك الأمر.

 

أدار الحوار خلال الصالون آدا جاد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الصالون؛ محمد موسي، نائب محافظ المنوفية، عضو مجلس أمناء التنسيقية، النائبة أميرة العادلى، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، والنائبة هيام الطباخ، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، والنائبة نهي ذكي، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، وعماد رؤوف، ومينا كرم، والدكتورة حنان وجدي، وأحمد مبارك، ومحمود ألماظ، ورحاب عبد الله، والدكتورة  إيناس دويدار، أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

 

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، مع المتخصصين من كافة التيارات والاتجاهات حول القضايا التي يتم ضمن أجندة الحوار الوطني.

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