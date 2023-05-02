حرب تايوان.. الصين تضع خطة لتصميم مدفعية جديدة فائقة الدقة لمواجهة واشنطن

كشفت صحيفة آسيا تايمز الصينية، النقاب عن مخطط الصين حول تصميم مدفعية جديدة فائقة الدقة لمواجهة تداعيات الولايات المتحدة الامريكية في تايوان وتفجير التحصينات التايوانية المفتوحة في كينمن وماتسو.

وذكرت الصحيفة انه يمكن أن تتعرض جزر الخطوط الأمامية في تايوان لحصار من المدفعية الصينية الجديدة فائقة الثقل المصممة لتحطيم أقوى التحصينات الميدانية والأنفاق تحت الأرض، مما يضيف بُعدًا جديدًا لقوة النيران لأي سيناريو غزوأمريكي -صيني.

وكانت قد أعلنت وزارة الدفاع الصينية الشهر الماضي أن جيش التحرير الشعبي، قد منحت عقدًا لإنتاج مدافع مدفعية 203 ملم، أكبر من أي سلاح من هذا القبيل في الترسانات الأمريكية أو الصينية المعروفة.

ويشير التقرير إلى أن العقد مُنِح لجامعة نانجينج للعلوم والتكنولوجيا (NUST) ، المؤسسة الرائدة في الصين لتطوير المدفعية المتقدمة، وتم تكليف معهد PLA-SSF Northwest Institute للتكنولوجيا النووية (NINT) في Xian بتطوير المشروع ، والذي يقترح تقرير Defense One أنه قد يكون قادرًا على إطلاق جولات نووية تكتيكية.

ويشير التقرير نفسه إلى أن الصين قد تستخدم المدفعية 203 ملم لضرب أهداف استراتيجية بعيدة عن خطوط العدو، وتفجير دفاعات العدو وتفكيك تقدم العدو وهدم معاقل العدو الحضرية، وحتى كسلاح إرهابي ضد السكان المدنيين، ويقول التقرير أيضًا إنه قد يؤدي دورًا وسيطًا بين مدفعية عيار 155 ملم ومدفعية صاروخية بعيدة المدى.

الخدمات اللوجيسيتية

في الوقت نفسه ، ستواجه المدافع الصينية الجديدة التي يبلغ قطرها 203 ملم نفس القيود التي تواجهها جميع قطع المدفعية الثقيلة ، بما في ذلك معدل إطلاق النار المنخفض ، والقدرة المحدودة على الحركة ، والخدمات اللوجستية الصعبة.

حيث طورت الصين في السابق مدفعية من عيار 203 ملم، حيث يشير الأمن العالمي إلى أن التوترات الحدودية في الحرب الباردة بين الاتحاد السوفيتي والصين جعلت من الضروري بالنسبة للصين تطوير مدفعية يمكن أن تتفوق على أقوى قطع المدفعية السوفيتية التي يبلغ قطرها 203 ملم وتتفوق عليها.

ويشير المصدر إلى أن التعاون بين الصين والشركات الغربية التي تعمل مع مصمم المدفع العملاق الشهير جيرالد بول أنتج مدفعًا ذاتي الحركة VSP-203 / W90 203 يتراوح من 37.5 إلى 50 كيلومترًا اعتمادًا على النوع الدائري، مع اختبار البندقية لأول مرة في عام 1995.

وأعادت الحرب الجارية في أوكرانيا تأكيد أهمية المدفعية الثقيلة، حيث أشارت صحيفة لوس أنجلوس تايمز إلى أن المدفعية تسببت في وقوع 80-90٪ من الضحايا في حرب أوكرانيا، بينما تسبب الرصاص الباقي في الإصابات.