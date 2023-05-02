الثلاثاء 02 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الداخلية يخطف تعادلا من إنبي في الدوري ويبتعد عن الهبوط

إنبي
إنبي

تعادل إنبي مع نظيره الداخلية بهدف لكل فريق اليوم الثلاثاء، في اللقاء الذي جمع الفريقين في إطار مباريات الجولة الـ 27 من مسابقة الدوري.

 

التعادل أبعد الداخلية عن مناطق الهبوط في جدول ترتيب الدوري حيث احتل المركز الـ 15 بـ 26 نقطة، بينما رفع إنبي رصيده إلى 33 نقطة في المركز العاشر.

 

وتقدم إنبي عن طريق أحمد العجوز في الدقيقة 26 وأدرك كمال أبو الفتوح التعادل القاتل للداخلية في الدقيقة 84.

 

وفي إطار نفس مباريات اليوم، فاز سموحة على مضيفه غزل المحلة 2 -0 اليوم الثلاثاء في المرحلة السابعة والعشرين من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم. 

 

وتقدم حسام حسن بهدف لسموحة في الدقيقة 17 ثم أضاف بنيامين برنارد بواتينج الهدف الثاني في الدقيقة 85.

 

 الفوز رفع رصيد سموحة إلى 34 نقطة في المركز التاسع بفارق أربع نقاط عن المحلة صاحب المركز الثاني عشر.

 

وتستكمل مباريات الجولة بمواجهة المصري وأسوان غدًا، ثم يقام الخميس أربع مباريات حرس الحدود أمام طلائع الجيش، البنك الأهلي والمقاولون العرب وأخيرًا فيوتشر مع فاركو.

 

 

 

 

 

 

انبى الداخلية الدوري جدول ترتيب الدورى العجوز

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