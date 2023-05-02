الثلاثاء 02 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"أبوالغيط" يستقبل المبعوث الرئاسى السودانى لبحث الأوضاع فى الخرطوم

أبو الغيط
أبو الغيط

استقبل أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الأحد، السفير دفع الله الحاج علي مبعوث الفريق أول عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني والوفد المرافق له.

 

وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام بأن المبعوث الرئاسي السوداني نقل إلى الأمين العام رسالة شفهية من رئيس مجلس السيادة السوداني حول تطورات الوضع الجاري في السودان بما في ذلك الوضع العسكري على الأرض والتحديات التي تواجهها القوات المسلحة السودانية في فرض الأمن واستعادة السيطرة خاصة في العاصمة الخرطوم، مضيفًا أن المبعوث الرئاسي السوداني أكد على الأهمية التي يوليها السودان لتفهم ودعم الدول العربية والجامعة لمجريات الأمور في بلاده وحاجته إلى الدعم العربي للمؤسسات الشرعية فيه، وبما يؤدي إلى استعادة الاستقرار.

 

وأضاف المتحدث بأن الأمين العام أكد خلال اللقاء حرص الجامعة العربية على استقرار السودان وحماية شعبه ومقدراته ومؤسساته، وهو ما ظهر جليًا في القرار الصادر عن اجتماع مجلس الجامعة على مستوى المندوبين الصادر بتاريخ اليوم. 


كما أكد الأمين العام أهمية التوصل لترتيبات تتيح التعامل مع الوضع الإنساني المتدهور في المناطق التي تشهد اشتباكات مسلحة.

 

وأعاد أبوالغيط التأكيد على استعداد الجامعة لتقديم كل الدعم إلى السودان، بهدف تحقيق أمن واستقرار السودان وحقن دماء أبنائه والحفاظ على وحدة أراضيه.

أحمد أبو الغيط الدول العربية السفير دفع الله الحاج عبد الفتاح البرهان مجلس السيادة السوداني

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