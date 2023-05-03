كيف يمكن أن يؤثر «السكري» على بشرتك؟.. 9 أعراض تظهر على الجلد احذرى منها

يعتبر السكري ، مرض مزمن يجعل من الصعب على الجسم استخدام السكر الذي يحصل عليه من الطعام، يمكن أن يؤدي ارتفاع مستوى السكر في الدم إلى تلف القلب والأوعية الدموية والعينين والكلى والأعصاب بشكل أكبر، و يمكن للأدوية المنتظمة وتغيير نمط الحياة أن تبقي المرض تحت السيطرة.

يؤثر مرض السكري أيضًا على البشرة، يمكن أن تكون التغيرات في بشرتك أول أعراض المرض، حيث يمكن أن تؤدي الإصابة باضطراب التمثيل الغذائي إلى تفاقم مشاكل الجلد.

أعراض يجب الانتباه إليها:

1. الالتهابات البكتيرية على الجلد

إذا كانت مستويات السكر لديك مرتفعة ، فأنت أكثر عرضة للحقن البكتيرية خاصة على الجفون في شكل الدمامل والتهابات الأظافر والتهابات الجلد العميقة عادة ما تكون هذه الالتهابات مؤلمة مع مظهر أحمر ومتورم.

2. النكروبيوسيس ليبوديكا

هذه بقع على الجلد ذات لون أصفر أو أحمر أو بني. عادة ما تبدأ على شكل نتوءات صغيرة وتتقدم إلى بقع أكبر يصعب لمسها وتورمها. يصبح للخطيئة مظهر لامع ويثير الحكة ويؤلمها.

3. جلد مخملي غامق

هذا هو واحد من أكثر الأعراض شيوعًا والأولى لمرحلة ما قبل مرض السكري. تظهر بقع داكنة مخملية من الجلد على الرقبة والإبطين والأربية ومناطق أخرى من طيات الجلد. هذه تسمى أيضًا Acanthosis Nigricans (AN) ويعزى مظهرها إلى زيادة الوزن.

4. بثور السكري

أيضا ، المعروفة طبيا باسم داء السكري ، تظهر فجأة على الجلد في شكل العديد من البثور الصغيرة أو بثور كبيرة واحدة. يمكن أن تظهر على اليدين والقدمين وأصابع القدم وظهر الأصابع والساقين والساعدين. مظهرها غير مؤلم ولكن يبدو أنك تعاني من حروق خطيرة.

5. التصلب الرقمي

هذا العرض يجعل بشرتك مشدودة وشمعية. ستلاحظه على ظهر اليدين وعادة ما يصعب تحريك الأصابع والمفاصل. تؤثر هذه الحالة أيضًا على الساعدين والكتفين والرقبة وأعلى الظهر وأحيانًا على الوجه والكتفين والصدر. عندما يؤثر على ساقيك ، قد يصبح من الصعب ثني رجليك أو تحريك أصابع قدميك.

6. البقع على الساقين

تظهر هذه في شكل أو بقع أو خطوط تسبب انخفاضات على الجلد. تُعرف هذه الحالة أيضًا باسم اعتلال الجلد السكري ، وهي غير مؤلمة ولكنها لا تزال بحاجة إلى عناية لعلاج مرض السكري بشكل جيد.

7. داء Xanthomatosis الثوراني

إذا كنت مصابًا بداء السكري ، فستظهر نتوءات صغيرة صفراء حمراء على المرفقين وظهر الركبتين. يمكن أن تسبب الحكة وعادة ما تصيب الشباب الذين يعانون من ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم. يظهرون فجأة ويختفون هكذا أيضًا.

8. الجلد الجاف والحكة بشكل غير مريح

تأتي البشرة الجافة كعرض شائع للبشرة الجافة. ارتفاع مستويات السكر في الدم يمكن أن يسلب الجلد رطوبته ويسبب الجفاف الشديد والحكة. هذا يمكن أن يتسبب في تمزق الجلد بل يسبب التهابات خطيرة.

٩_ الالتهابات الفطرية مثل داء المبيضات

وهو ناتج بشكل رئيسي عن المبيضات البيضاء ، والإفرازات البيضاء الملتصقة والبثور الساتلية التي تظهر على اللويحات الحمراء. يتم الإبلاغ عن داء المبيضات الفرجي المهبلي الأكثر شيوعًا يليه داء المبيضات حول الشرج. العلاج البسيط هو الحصول على العلاج المناسب وإجراء فحص الدم.