الثلاثاء 02 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط سائق يقود ميكروباص بدون ترخيص دهس طفلا فى عين شمس

ميكروباص
ميكروباص

نجحت الداخلية في ضبط قائد سيارة بالقاهرة لقيامه بالإصطدام بطفل وإحداث إصابته فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ما تبلغ لقسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات بإستقبالها (طفــــل سن 7 - مقيم بدائرة القسم) مـصاب بإضطراب بدرجة الوعى وبجروح متفرقة بالجسـم إثر حدوث مصادمة بدائرة القسم .

بالإنتقال وسؤال (والـده - مقيم بذات العنوان) قرر بأنه حال سير نجله بمحل البلاغ إصطدمت به سيارة "ميكروباص" وفرت هاربة نتج عن ذلك إصابته المُنوه عنها .

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط السيارة المُشار إليــها وقائدها وتبين أنه (سائق - مقيم بدائرة القسم) وبمواجهتـــه إعترف بإرتكاب الواقعة "وتبين عدم حمله ثمة تراخيص"، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الداخلية وزارة الداخلية عين شمس مديرية امن القاهرة

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