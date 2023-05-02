الثلاثاء 02 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"صحة سوهاج": تقديم الخدمات الطبية لـ4 آلاف مواطن مجانًا من خلال 4 قوافل

وزارة الصحة
وزارة الصحة

أعلن الدكتور سامى النجار، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، عن تقديم الخدمات الطبية العلاجية المجانية و الكشف علي ما يقرب من  4 ألاف  ب 3 مراكز وهى (اخميم _ دار السلام _سوهاج)، وذلك بقري  ( الكوامل بحري - اولاد الشيخ - الاحايوة شرق - الكولا)، من خلال 4 قوافل طبية مجانية استهدفت القري الاكثر احتياجاً لتلك الخدمات خلال  هذا الشهر.

وأضاف "النجار"، أن القوافل الطبية تضم كافة التخصصات الطبية  من (الباطنة _ الأطفال _  عظام _ جراحة_ الرمد _ الأسنان _ الجلدية _ نساء و ولادة)، بجانب خدمات الأشعة و التحاليل الطبية، بالإضافة الي صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية.

وأشارت الدكتورة سحر عواجة مدير إدارة القوافل الطبية، إلى أنه يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية الي المستشفيات الحكومية و أن جميع الخدمات المقدمة بتلك القوافل  مجاناً، لافتة إلى الإلتزام بتطبيق الإجراءات الإحترازية وقواعد مكافحة العدوى أثناء تنفيذ تلك القوافل

وتأتي هذة القوافل الطبية ضمن مبادرة "حياة كريمة"، والتي من أهدافها التخفيف عن كاهل المواطن الأكثر احتياجاً بالريف و المناطق العشوائية في الحضر لمثل تلك الخدمات.

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