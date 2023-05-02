الثلاثاء 02 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

تسجيل قراءة عداد الغاز بتروتريد 2023

قراءة عداد
قراءة عداد

يزداد البحث لمعرفة رابط تسجيل قراءة عداد الغاز بتروتريد 2023 حتى يعرف المستخدمين للغاز الطبيعي فاتورة الاستهلاك الجديدة لشهر مايو.

تسجيل قراءة عداد الغاز بتروتريد 2023

في التقرير التالي نوضح لكم رابط تسجيل قراءة عداد الغاز بتروتريد 2023 وطرق سداد الفاتورة الجديدة وأخر موعد لتسجيل قراءة عداد الغاز ودفع الفاتورة.

يمكن تسجيل قراءة عداد الغاز لشهر مايو 2023 من خلال موقع بتروتريد الموجود هنا 

https://www.petrotrade.com

ثم تسجيل البيانات التالية 

فرعي    شقة     عمارة    بلوك    قطاع   يومية    منطقة   محافظة

الضغط على كلمة عرض لتسجيل القراءة وظهور الفاتورة المستحقة

مع العلم أن قراءة عداد الغاز تبدأ  من يوم 1 وتستمر حتى  يوم 20 من كل شهر، و يمكن سداد الفاتورة ابتداء من يوم 1 إلى نهاية الشهر

وسائل أخرى لتسجيل قراءة عداد الغاز 

تطبيق بتروتريد الموجود على جوجل بلاي ستور وعلى منصة الأبل أب ستور

من خلاله يتم إلتقاط صورة عن طريق توجيه كاميرا الموبايل لأرقام العداد الموجودة في الخانة السوداء وستترجم هذه الصورة إلى أرقام تعكس قراءة عداد الغاز وتسجل مباشرة في قاعدة البيانات للشركة.

مندوبي الشركة الذين يمرون على فترات متقاربة خلال الشهر لقراءة العداد وتحصيل الفاتورة.

التواصل مع خدمة عملاء شركة بتروتريد 

خلال رقم خدمة العملاء 1122

تطبيق الموبايل

خدمة IVR

الأرقام التالية 09000727 أو 5727

تسجيل قراءة عداد الغاز بتروتريد لشهر مايو 2023 عبر الموقع الالكتروني

بتروتريد: تلقي قراءة عداد الغاز المنزلي حتي 20 مايو

تسديد فاتورة الغاز الطبيعي شهر مايو 2023 

تطبيق بيتروميتر 

عن طريق أمان 

خدمة فوري 

خدمة مصاري 

خدمة bee

خدمة  ممكن أو ضامن 

خدماتي للدفع الإلكتروني

خدمات تتيحها شركة بتروتريد 

خدمة تقسيط الفواتير فى حالة ارتفاع قيمتها

من خلال التوجة للمنطقة المدونة على الفاتورة التابعة لشركة بتروتريد،لبحث امكانية التقسيط او استيفاء طلب التقسيط وسداد دفعة مقدمة

 

 تعديل اسم او عنوان العميل بالتوجه لشركة الامتياز التابع لها العميل

 

 عدم إصدار فواتير منذ دخول الغاز يجب الاتصال بخدمة العملاء على الرقم 17169 من اى موبايل او خط ارضى لمعرفة الاوراق المطلوبة ثم التوجة الى المنطقة التابع لها العميل

 

للشكوى من ارتفاع فاتورة الغاز  يجب التواصل مع خدمة العملاء على الرقم 17169 من اى موبايل او خط ارضي، أو ارسال شكوى عبر الموقع الرسمى www.petrotrade.com.eg

أو عن طريق خدمة الرد الصونى التفاعلى IVR من الارضى 09000727 او المحمول 5727، إرسال شكوى عبر اليريد الالكترونى [email protected]  أو التوجه لأقرب فرع لشركة بتروتريد.

 

 

txt

"طاقة النواب" تناقش 3 اتفاقيات للبحث عن الغاز والزيت الخام في مناطق بالبحر المتوسط.. اليوم

txt

انخفاض أسعار الغاز الطبيعى عالميًا لـ2.430 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية

تسجيل قراءة عداد الغاز تسجيل قراءة عداد الغاز بتروتريد 2023 عداد الغاز بتروتريد عداد الغاز بتروتريد 2023 بتروتريد 2023 بتروتريد

الأكثر قراءة

حبس عصابة موتوسيكلات فى بولاق أبوالعلا والخليفة

وزير الشباب ومحافظ مطروح يتفقدان ختام أوليمبياد المحافظات الحدودية

نتيحة علاقة محرمة.. إيداع طفل عثر عليه أسفل كوبرى دار رعاية

"الإحصاء": 252.1 مليون نسخة موزعة محليا وخارجيا للصحف العامة 2021

تعاون مصرى يابانى لتوطين صناعة السيارات فى مصر

"الصحة": تفعيل منظومة العلاج الوقائى للأطفال مرضى الهيموفيليا بمستشفيات التأمين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نسرين فؤاد

توقيع.. امرأة مصرية عاملة

منى رجب

عهد جديد لأرض الفيروز

وائل لطفي

مصرع كليوباترا!

ماجد حبته

ترفيع العلاقات مع اليابان

عبدالوهاب داود

صناعة النشر ليست كالمشاركة على «ميكروباص»

مرفت يس

أول مايو.. قصة كفاح

لواء.حمدى البطران

حدث فى سبعينيات القرن الماضى

القس. رفعت فكرى

اللص الشريف!!

صور

تشييع جنازة الفنان مصطفى درويش

حفل الفنان محمد منير فى العريش

الأهلي VS الرجاء: منعم "يعيّد" على الجماهير برأسية قاتلة

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية تطالب بالتحقيق في جريمة إعدام أسير فلسطيني بسجون الاحتلال

إضراب شامل في محافظات فلسطين احتجاجا على استشهاد أسير بسجون الاحتلال

المجلس الوطنى الفلسطينى يُطالب بمحاكمة الاحتلال على اغتيالاته للفلسطينيين