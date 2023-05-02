يزداد البحث لمعرفة رابط تسجيل قراءة عداد الغاز بتروتريد 2023 حتى يعرف المستخدمين للغاز الطبيعي فاتورة الاستهلاك الجديدة لشهر مايو.

تسجيل قراءة عداد الغاز بتروتريد 2023

في التقرير التالي نوضح لكم رابط تسجيل قراءة عداد الغاز بتروتريد 2023 وطرق سداد الفاتورة الجديدة وأخر موعد لتسجيل قراءة عداد الغاز ودفع الفاتورة.

يمكن تسجيل قراءة عداد الغاز لشهر مايو 2023 من خلال موقع بتروتريد الموجود هنا

https://www.petrotrade.com

ثم تسجيل البيانات التالية

فرعي شقة عمارة بلوك قطاع يومية منطقة محافظة

الضغط على كلمة عرض لتسجيل القراءة وظهور الفاتورة المستحقة

مع العلم أن قراءة عداد الغاز تبدأ من يوم 1 وتستمر حتى يوم 20 من كل شهر، و يمكن سداد الفاتورة ابتداء من يوم 1 إلى نهاية الشهر

وسائل أخرى لتسجيل قراءة عداد الغاز

تطبيق بتروتريد الموجود على جوجل بلاي ستور وعلى منصة الأبل أب ستور

من خلاله يتم إلتقاط صورة عن طريق توجيه كاميرا الموبايل لأرقام العداد الموجودة في الخانة السوداء وستترجم هذه الصورة إلى أرقام تعكس قراءة عداد الغاز وتسجل مباشرة في قاعدة البيانات للشركة.

مندوبي الشركة الذين يمرون على فترات متقاربة خلال الشهر لقراءة العداد وتحصيل الفاتورة.

التواصل مع خدمة عملاء شركة بتروتريد

خلال رقم خدمة العملاء 1122

تطبيق الموبايل

خدمة IVR

الأرقام التالية 09000727 أو 5727

تسديد فاتورة الغاز الطبيعي شهر مايو 2023

تطبيق بيتروميتر

عن طريق أمان

خدمة فوري

خدمة مصاري

خدمة bee

خدمة ممكن أو ضامن

خدماتي للدفع الإلكتروني

خدمات تتيحها شركة بتروتريد

خدمة تقسيط الفواتير فى حالة ارتفاع قيمتها

من خلال التوجة للمنطقة المدونة على الفاتورة التابعة لشركة بتروتريد،لبحث امكانية التقسيط او استيفاء طلب التقسيط وسداد دفعة مقدمة

تعديل اسم او عنوان العميل بالتوجه لشركة الامتياز التابع لها العميل

عدم إصدار فواتير منذ دخول الغاز يجب الاتصال بخدمة العملاء على الرقم 17169 من اى موبايل او خط ارضى لمعرفة الاوراق المطلوبة ثم التوجة الى المنطقة التابع لها العميل

للشكوى من ارتفاع فاتورة الغاز يجب التواصل مع خدمة العملاء على الرقم 17169 من اى موبايل او خط ارضي، أو ارسال شكوى عبر الموقع الرسمى www.petrotrade.com.eg

أو عن طريق خدمة الرد الصونى التفاعلى IVR من الارضى 09000727 او المحمول 5727، إرسال شكوى عبر اليريد الالكترونى [email protected] أو التوجه لأقرب فرع لشركة بتروتريد.