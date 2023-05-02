الثلاثاء 02 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصابة 3 أبناء عمومة بمشاجرة على ملكية حائط بسوهاج

مشاجرة
مشاجرة

​​​أصيب ٣ أشخاص أبناء عمومة بمشاجرة على ملكية حائط بسوهاج، حيث تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج إخطارا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج يفيد وجود مشاجرة ومصابين بناحية القرعان  دائرة مركز جرجا.

وبالانتقال لموقع الحادث تبين أن طرفيها كل من طرف أول  ضاحي ر م ا سن 35 عامل بأجر مصاباً باشتباه نزيف بالمخ وتم تحويله لمستشفى سوهاج الجامعي وشقيقه منصور ر م ا سن 29 عاما عامل بأجر،  طرف ثان وليد ا ى ا سن 29 عامل بأجر مصاب جرح بفروة الرأس وسحجات بالزراعين والطرفان أبناء عمومة ويقيمان بذات الناحية. 

تم ضبط طرفي المشاجرة وتبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما على الآخر بالضرب.

 

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