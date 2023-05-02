حبس فرد أمن لاتهامه بسرقة 25 مليون جنيه من شركة يعمل بها فى الجيزة

قررت جهات التحقيق بالجيزة حبس فرد أمن 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة 25 مليون جنيه، من شركة يعمل بها فى الجيزة، كما طلبت جهات التحقيق تحريات رجال المباحث الجنائية حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

ونجحت أجهزة الأمن بالجيزة في كشف غموض سرقة مبالغ مالية من داخل إحدى الشركات بحي العجوزة وإشعال النيران فيها.

البداية بلاغ تلقاه قسم شرطة العجوزة من موظف أمن بإحدى الشركات، يفيد بنشوب حريق داخل الشركة (محل عملهما) والعثور على مبالغ مالية مٌشتعلة بداخلها، واكتشافهما سرقة مبالغ مالية من داخل غرفة (مستغلة كخزينة) بذات الشركة بأحد الطوابق، وتبين أن المبلغ المستولى عليه 25 مليون جنيه، إضافة لعملات أجنبية مختلفة.

ونجح فريق البحث بمشاركة قطاع الأمن العام، ومديرية أمن الجيزة في التوصل إلى مرتكب الواقعة، حيث تبين أنه أحد أفراد الأمن بالشركة.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وقرر بأنه نظراً لعلمه بوجود مبالغ مالية بالخزينة محل البلاغ عقد العزم على سرقتها، وفى سبيل تحقيق ذلك تواجد بالشركة بالفترة الليلية (على غير المعتاد لكونه مُكلفا بالعمل بالفترة الصباحية) بدعوى المبيت بالشركة، وأحضر بعض المعدات وقام باستخدامها للدلوف لغرفة الخزينة وكسر أدراج المكتب الموجودة والخزينة، واستولى على مبالغ مالية منهما، وقام بإخفاء المبالغ المالية المستولى عليها عن طريق وضعها داخل حقائب كبيرة الحجم كانت متواجدة بداخل الخزينة، وقام بإسقاطها للدور الأرضى (مكان العثور عليها مشتعلة)، كما قام بوضع جزء منها بشنطة صغيرة الحجم سلمها لنجله أثناء مروره عليه وطلب منه التوجه بها لشقيقته المقيمة بمنطقة حدائق القبة بالقاهرة.

وعقب ذلك قام بسكب كمية من البنزين (أعدها مسبقاً) وأشعل النيران بالشركة لمحاولة إلهاء المتواجدين ومغافلتهم للخروج بالمبالغ المستولى عليها، إلا أنه فوجئ بامتداد النيران حتى الطابق الأرضى وصولاً للحقائب كبيرة الحجم واشتعال جزء منها.

كما أرشد عن الحقيبة المستولى عليها طرف نجله (طالب- مقيم بذات العنوان "تم ضبطه")، وبداخلها (مبالغ مالية لعملات "محلية – أجنبية").