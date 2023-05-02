فتوح أحمد يكشف عن تفاصيل اختيار دوره فى "جعفر العمدة"

قال الفنان فتوح أحمد، عن دوره في مسلسل جعفر العمدة: "الدور بدء معي من السنة الماضية، وكنت بعمل مسلسل مع مي عمر وأقول لها زوجك المخرج محمد سامي موهوب جدًا وبشوف الممثلين منورين معاه، بس اسمع أنه عصبي أوي، فلاقيته بيتصل بيا وبعتلى دور تاني غير فتوح، و روحت وكان محمد رمضان هناك واتكلموا مع بعض وغيروا الدور وعملت شخصية فتوح".

وأضاف "فتوح"، خلال لقاءه مع الإعلامي دكتور عمرو الليثي ببرنامجه واحد من الناس على شاشة الحياة: "روحت أول يوم تصوير لاقيت محمد سامى حد محترم جدًا، و يتعامل مع الناس كويس وبيراجع معانا كل مشهد، و في يوم وإحنا بنصور ذهبت ووجدته مركب محاليل جمبه دكتور وشغال بيعيد كتابة مشهد، وهو الشغل معاه ممتع جدًا، و محمد رمضان نجم كبير، و محمد سامي عامل ورق محترم، و دارس سيكلوجية المشاهد المصري، و الدليل أن المسلسل عجب كل طبقات المجتمع، و أنا بستمتع بالشغل مع محمد سامي".

وشارك الفنان فتوح أحمد في الماراثون الرمضاني الماضي بمسلسل "جعفر العمدة" للنجم محمد رمضان، وحقق مسلسل "جعفر العمدة" خلال عرضه في شهر رمضان المنقضي نجاحًا كبيرًا وتصدر الترند في مصر والدول العربية والأوروبية، ونال العمل وصناعه إشادات كبيرة من الجمهور والنقاد، كما تصدر ترند مواقع البحث الشهيرة ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

و"جعفر العمدة" بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقي، إيمان العاصي، مي كساب، منة فضالي، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدي بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد، سلوى عثمان، جوري بكر، طارق النهري، تأليف وإخراج محمد سامي، وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق، وإنتاج شركة ميديا هب سعدي- جوهر، برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.