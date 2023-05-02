الثلاثاء 02 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

فتوح أحمد يكشف عن تفاصيل اختيار دوره فى "جعفر العمدة"

فتوح أحمد
فتوح أحمد

قال الفنان فتوح أحمد، عن دوره في مسلسل جعفر العمدة: "الدور بدء معي من السنة الماضية، وكنت بعمل مسلسل مع مي عمر وأقول لها زوجك المخرج محمد سامي  موهوب جدًا وبشوف الممثلين منورين معاه، بس اسمع أنه عصبي أوي، فلاقيته بيتصل بيا وبعتلى دور تاني غير فتوح، و روحت وكان محمد رمضان هناك واتكلموا مع بعض وغيروا الدور وعملت شخصية فتوح".

وأضاف "فتوح"، خلال لقاءه مع الإعلامي دكتور عمرو الليثي ببرنامجه واحد من الناس على شاشة الحياة: "روحت أول يوم تصوير لاقيت محمد سامى حد محترم جدًا، و يتعامل مع الناس كويس وبيراجع معانا كل مشهد، و في يوم وإحنا بنصور ذهبت ووجدته مركب محاليل  جمبه دكتور وشغال بيعيد كتابة مشهد، وهو الشغل معاه ممتع جدًا، و محمد رمضان نجم كبير، و محمد سامي عامل ورق محترم، و دارس سيكلوجية المشاهد المصري، و الدليل أن المسلسل عجب كل طبقات المجتمع، و أنا بستمتع بالشغل مع محمد سامي".

وشارك الفنان فتوح أحمد في الماراثون الرمضاني الماضي بمسلسل "جعفر العمدة" للنجم محمد رمضان، وحقق مسلسل "جعفر العمدة" خلال عرضه في شهر رمضان المنقضي نجاحًا كبيرًا وتصدر الترند في مصر والدول العربية والأوروبية، ونال العمل وصناعه إشادات كبيرة من الجمهور والنقاد، كما تصدر ترند مواقع البحث الشهيرة ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

و"جعفر العمدة" بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقي، إيمان العاصي، مي كساب، منة فضالي، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدي بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد، سلوى عثمان، جوري بكر، طارق النهري، تأليف وإخراج محمد سامي، وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق، وإنتاج شركة ميديا هب سعدي- جوهر، برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.

فتوح أحمد الفنان فتوح أحمد جعفر العمدة مسلسل جعفر العمدة محمد سامي المخرج محمد سامى واحد من الناس الحياة

الأكثر قراءة

مقتل شاب على يد شخصين فى المطرية

تسليم 32 منزل ريفى بالوادى الجديد

خبير يوجه نصيحة للمواطنين حول الذهب: متى تشترى؟

خاص.. اتحاد الكرة يتواصل مع بيراميدز لخوض السوبر بدلا من الزمالك

إصابة 6 أشخاص من بينهم سيدة فى حادث تصادم بين جرار وسيارة بالغربية

إحالة طالب جامعى للجنايات لتهديده أبا وابنته بنشر صورة مخلة لها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نسرين فؤاد

توقيع : إمرأة مصرية عاملة

منى رجب

عهد جديد لأرض الفيروز

وائل لطفي

مصرع كليوباترا!

ماجد حبته

ترفيع العلاقات مع اليابان

عبدالوهاب داود

صناعة النشر ليست كالمشاركة على «ميكروباص»

مرفت يس

أول مايو.. قصة كفاح

لواء.حمدى البطران

حدث فى سبعينيات القرن الماضى

القس. رفعت فكرى

اللص الشريف!!

صور

تشييع جنازة الفنان مصطفى درويش

حفل الفنان محمد منير فى العريش

الأهلي VS الرجاء: منعم "يعيّد" على الجماهير برأسية قاتلة

محطة تل أبيب

المزيد

عمليات في عقبة جبر.. لماذا تحولت أريحا إلى مشكلة لـ "إسرائيل"؟

الجزائر تنسحب من رئاسة لجنة بالبرلمان الدولى بسبب إسرائيل

بوقف هدم المنازل والمدارس.. "أطباء بلا حدود" تدعو إسرائيل للامتثال للقانون الإنساني والدولي