الإثنين 01 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسوان يهنئ الرئيس السيسى بمناسبة الاحتفال بعيد العمال

اللواء أشرف عطية
اللواء أشرف عطية

قدم اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسى بمناسبة الاحتفال بعيد العمال، والذى تحتفل به الدولة فى الأول من مايو كل عام، سائلاً الله عز وجل أن يوفق رئيس الجمهورية فى جهوده المخلصة وعطائه المتواصل من أجل استمرار مسيرة التنمية والبناء والعمران فى شتى قطاعات العمل العام. 

كما بعث محافظ أسوان برقيات تهنئة لكل من الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، وحسن شحاتة، وزير القوى العاملة، وجميع أعضاء الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وجميع عمال مصر الأوفياء بهذه المناسبة العزيزة، داعياً المولى عز وجل أن يحفظ مصرنا الغالية، ويجعلها دائماً فى تقدم وازدهار بسواعد أبنائها وعزيمتهم الوطنية المخلصة من أجل البناء والتنمية. 

فيما قدم المحافظ التهنئة لعمال محافظة أسوان فى مختلف المجالات السياحية والصناعية والزراعية والخدمية، مثمناً دورهم البارز في دفع عجلة البناء والتنمية في كل القطاعات ، ومواجهة التحديات، وهو الذى يعكس رغبتهم الصادقة فى تحقيق غد أفضل ومستقبل مشرق لمصرنا الحبيبة تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسى. 

بينما شهد ديوان عام المحافظة توزيع باقات الورد على العاملين بالديوان العام للتهنئة بعيد العمال.

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