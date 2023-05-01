"عودة سوريا للجامعة العربية قرار عربي".. تفاصيل البيان الختامي للمؤتمر الوزاري التشاوري

أذاعت فضائية "القاهرة الإخبارية"، من عمان، البيان الختامي للمؤتمر الوزاري التشاروي العربي حول الأزمة السورية.

وقال البيان الختامي، إن الوضع الراهن في سوريا لا يمكن أن يستمر.

وأضاف أنه تم التركيز علي الجانب الإنساني في الأزمة السورية، موضحاً أن مبادرة الأردن تدعو إلى دور عربي قيادي بالمنطقة.

وأشار إلى أن الاجتماع، بداية لمسار عربي سياسي لحل أزمة سوريا، موضحاً ناقشنا ملف المهاجرين وإيصال المساعدات الإنسانية، مؤكداً أن عودة سوريا للجامعة العربية قرار عربي.