الأردن يعلن مقتل شخص إثر محاولة تهريب مخدرات من سوريا

أعلن الأردن عن أحباط محاولة تسلل وتهريب كميات من المواد المخدرة قادمة من الأراضي السورية، أسفرت عن مقتل مهرب وفرار آخرين إلى داخل العمق السوري.

وقال مصدر عسكري مسئول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، إن قوات حرس الحدود، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، رصدت من خلال المراقبات الأمامية محاولة مجموعة من المهربين اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية، حسبما ذكرت الوكالة الرسمية.

وأضاف أنه تم تحريك دوريات رد الفعل السريع، وتطبيق قواعد الاشتباك والرماية المباشرة عليهم.

وشدد المصدر على أن القوات المسلحة الأردنية ماضية في التعامل مع محاولات التسلل والتهريب بكل قوة وحزم، ومع أي تهديد على الواجهات الحدودية، وأي مساع يراد بها تقويض أمن الوطن وترويع مواطنيه وزعزعة أمنه واستقراره.

وبيّن المصدر أنه وبعد تكثيف عمليات البحث والتفتيش للمنطقة، تم العثور على 133 ألف حبة كبتاجون، وسلاح ناري نوع كلاشينكوف، وكميات من الذخائر، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.

وفي 17 فبراير الماضي، أعلن الجيش الأردني عن أن محاولات تهريب المخدرات عبر الحدود السورية الأردنية (الممتدة على حوالى 375 كيلومترا)، التي أُحبط عدد كبير منها خلال الأشهر الأخيرة، باتت "منظمة" تستعين بالطائرات المسيّرة وتحظى بحماية مجموعات مسلحة.