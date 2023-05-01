أيمن سلامة لـ إبراهيم عيسى: أنت لا تدرك قواعد الدراما من بعيد أو قريب

شن المؤلف والسيناريست أيمن سلامة، هجوما حادا على الكاتب إبراهيم عيسى، تعقيبا على تصريحات الأخير فى أحد اللقاءات التليفزيونية المتعلقة بدخوله عالم التأليف الدرامي.

وكتب «سلامة» خلال منشور مطول عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: «شاهدت لقاء تليفزيونيا مع الأستاذ ابراهيم عيسى قال فيه إنه اقتحم عالم التأليف الدرامي لسد الفراغ الذي حدث بعد وفاة الأساتذة أسامة أنور عكاشة ووحيد حامد ويسري الجندي ولعدم وجود مؤلفين مثقفين متثنيا الزميل الصديق عبدالرحيم كمال فقط، وأنا التمس العذر للأستاذ إبراهيم عيسى لأن انشغاله ما بين عمله الصحفي وتقديمه لعدة برامج إذاعية وتليفزيونية على عدة محطات مصرية وعربية وأمريكية تجعله غير قادر على المتابعة».

وأضاف «سلامة»: يؤسفني أن أخبرك يا أستاذ إبراهيم بأنك لم تسد الفراغ بل جعلته يتسع فهؤلاء العمالقة كانوا يدركون قواعد الدراما أما أنت فلا علاقة لك بها من بعيد أو قريب وأدعوك لقراءة كتاب فن الشعر لأرسطو لكي تبدأ الطريق الصحيح من أوله، ولست غاضبا لنفسي قدر غضبي لأصدقائي وزملائي كتاب الدراما الأفذاذ.. أمثال مجدي صابر وعمرو سمير عاطف ومدحت العدل ومريم ناعوم وخالد وشيرين دياب وناصر عبدالرحمن وسماح الحريري وعمرو محمود ياسين وتامر حبيب وأيمن بهجت قمر ومحمد الغيطي وأحمد محمود أبوزيد وباهر دويدار وهاني سرحان ووليد يوسف واسماء اخري كثيرة.

وتابع «سلامة» خلال المنشور: يبدو أنك تناسيت أيضا أن الأساتذة بشير الديك ومحمد جلال عبدالقوي ومحمد أبوالعلا السلاموني ويوسف معاطي مازالوا بيننا وقادرين على العطاء.. فالساحة ليست في انتظار معاليك لكي تسد الفراغ بل هي مليئة بمن هم أكثر منك موهبة وربما ثقافة.

منشور المؤلف أيمن سلامة

وكان المؤلف والسيناريست أيمن سلامة، قد شارك فى السباق الدرامي الرمضانى بمسلسل «جميلة» إنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل، وبطولة ريهام حجاج، عبير صبرى، سوين بدر، يسرا اللوزى وعبير صبرى، أحمد وفيق، هانى عادل، هشام إسماعيل، نبيل عيسى، ياسر على ماهر، عبير منير، رحمة حسن، ريم سامى، رحاب حسين، ومن إخراج سامح عبد العزيز.

أما المؤلف والكاتب إبراهيم عيسى، شارك فى السباق الرمضاني بمسلسل «حضرة العمدة» وإنتاج مجموعة فنون مصر لمالكيها المنتجين ريمون مقار ومحمد محمود عبدالعزيز، وبطولة روبي، وسميحة أيوب، وأحمد بدير، ومحمد محمود عبدالعزيز، وأحمد رزق، ومحمود عبدالمغني، ووفاء عامر، ومحمود حافظ، وإيهاب فهمي، وأحمد رزق، وكريم عبدالخالق، ومحمد الصاوي، ونهلة سلامة، وصلاح عبدالله، ولطفى لبيب، وحسام داغر، وصولا عمر، وشيري أشرف، وأحمد أبوزيد، وإياد عيد، ومن إخراج عادل أديب.