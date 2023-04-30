أحمد داش يكشف تفاصيل أول مشهد صوره في "جعفر العمدة"

كشف الفنان أحمد داش، تفاصيل أول مشهد قام بتصويره لمسلسل "جعفر العمدة"، والذي عرض في السباق الرمضاني الماضي.

قال "داش"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مصر جديدة"، مع الإعلامية إنجي أنور، والمذاع عبر فضائية etc، إن أول مشهد قام بتصويره كان الحلقة 28، رمضان بيدخل ويقول: "ابنك أهو يا ثريا"، مشيرًا إلى أن أول أسبوع يكون كله توتر، وكل شخص يتدرب على الشخصية وكيفية تقديمها.

وأضاف أن المخرج محمد سامي، كان دائمًا يطمئنه لأنه كان متوترًا وقلق من الدور، معبرًا عن سعادته بالنجاح الذي حققه.

أبطال المسلسل

مسلسل “جعفر العمدة”، ضم مجموعة كبيرة من الفنانين إلى جانب محمد رمضان، منهم: زينة، إيمان العاصي، مي كساب، منة فضالي، أحمد داش، هالة صدقي، أحمد فهيم، جوري بكر، عصام السقا، مديحة البكري، فريدة سيف النصر، وغيرهم، ومن تأليف وإخراج محمد سامي.