إصابة 6 مواطنين في تصادم سيارتين على طريق "بسيون ـ طنطا"

أصيب 6 مواطنين بإصابات متفرقة جراء تصادم بين سيارة ميكروباص ونصف نقل على طريق بسيون طنطا بالغربية وتم نقل المصابين إلى المستشفى الجامعى وتسيير حركة المرور.

تلقى اللواء محمد عمار، مدير أمن الغربية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد إصابة 6 مواطنين بإصابات متفرقة جراء تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى نصف نقل على طريق طريق بسيون طنطا بالغربية، ما أدى إلى إصابة محمد علي الشبري، 35 سنة اشتباه كسر بالساعد الأيمن ومحمد عزالدين عثمان، 36 سنة، مصاب بكدمات وسحجات بالجسم ومحمد رمضان البسطاوي، 40 سنة، مصاب اشتباه كسر بالعمود الفقري سحجات وكدمات متفرقة بالجسم وأحمد محمود القصراوي، 29 سنة،

مصاب ما بعد الارتجاج سحجات وكدمات متفرقه بالجسم ومحمد شحاته عطي، 22 سنة، مصاب جرح قطعي بالحاجب الأيمن 10سم/سحجات متفرقة بالجسم والسيد محمد الجندي 50 سنة، مصاب جرح قطعي أسفل الذقن 5 سم اشتباه كسر بالكاحل الأيسر وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة.