"التموين": أقل سعر شبكة ذهب بتوصل 30 ألف جنيه

كشف ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب، تفاصيل الاقتراح المقدم من الوزارة لإعفاء المشغولات الذهبية الخاصة بالمواطن القادم من الخارج من الجمارك.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج “على مسئوليتي”، المذاع على قناة صدى البلد، أن هذا اقتراح ممتاز يسهم في حل الأزمة الحالية.

وأكد ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب، أن الكميات التي يمكن إعفاء المواطنين من دفع الجمارك عليها تتراوح من 100 إلى 150 جرامًا من المعدن الأصفر.

وأكد أن شبكة الخطوبة باتت محدودة وقاصرة على خاتم وحلق ودبلة وأقل شبكة حاليًا بـ 30 ألف جنيه.

ولفت إلى أنّ سوق الذهب يبيع ما بين 200 و300 كيلو سبائك وجنيهات ذهب.