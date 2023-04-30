"دي حب عمري".. تفاصيل مؤلمة وقاسية رواها المتهم بقتل عروسة طنطا (فيديو)

كشفت اعترافات الزوج المتهم بقتل عروسة طنطا عن دوافعه لارتكاب الجريمة بعد 48 ساعة من حفل زفافهما داخل غرفة نومها.

وأمام النيابة العامة قال المتهم: "مقصدتش أقتلها دي حب عمري، أنا مصدقت وافقت عليا ربنا عالم إني مكنتش عايز اقتلها وأنا حبيتها وشفت فيها مستقبلي، وربنا وحده اللي يعلم هي ماتت إزاي، وأنا عايز أعرف تقرير الطب الشرعي، حول غشاء بكارتها علشان إحنا فعلًا كنا في علاقة وقت الجريمة".

وتابع اعترافاته ليكذب كل الشائعات حول قتلها بسبب الشرف، أو معايرتها له بعجزه الجنسي عقب ثلاثة أيام من الزفاف.

وقررت نيابة مركز طنطا، اليوم السبت، حبس "محمد. ال" الزوج المتهم بقتل عروسة طنطا، بعد 48 ساعة من حفل زفافهما داخل غرفة نومها، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، ألقت أمس الجمعة، القبض على عريس متهم بإنهاء حياة عروسه بقرية نفيا بمركز طنطا إثر خلافات أسرية، بعد أن وجه لها 8 طعنات غادرة بواسطة أداة حادة، بعد مرور 48 ساعة على زواجهما خلال فترة عيد الفطر.

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة طنطا يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة من أسرة بقرية نفيا يفيد بمصرع فتاة تدعى "آية.ح.أ" في العشرينات من عمرها، والعثور عليها داخل غرفة النوم جثة هامدة وسط بركة من الدماء، ومصابة بعدة طعنات بأداة حادة سكين.

وكشفت التحريات الأمنية، أن وراء ارتكاب الجريمة زوجها بسبب خلافات أسرية بعد مضي 48 ساعة على زواجهما.

وتمكن ضباط مباحث مركز شرطة طنطا من ضبط الشاب المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لاستكمال التحقيقات والإجراءات القانونية اللازمة.