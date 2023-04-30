الأحد 30 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مستقبل وطن ينظم ورشة تدريب لسيدات الداخلة عن طرق مواجهة الحرائق

جانب من التدريب
جانب من التدريب

نظم حزب مستقبل وطن بمحافظة الوادي الجديد بقيادة المحاسب جمال آدم، أمين المحافظة، ورشة تدريبية للسيدات والفتيات عن طرق الوقاية ومواجهة الحرائق بالتعاون مع إدارة الحماية المدنية بمديرية الأمن. 
 

قال النائب محمد علي عبد الغني، عضو مجلس الشيوخ وأمين حزب مستقبل وطن بمركز الداخلة، إنه جرى تنظيم ورشة عمل تدريبية وعملية للسيدات ربات البيوت والفتيات من أبناء مركز الداخلة عن طرق الوقاية من الحرائق المنزلية خاصة خلال تواجدها في المطبخ  والتوعية بأبرز السلوكيات الشائعة الخاطئة داخل المنازل والمطبخ تؤدي لاشتعال الحرائق بالمنزل وأبرزها الكشف عن إسطوانة البوتاجاز والتعامل مع تسريبات الغاز داخل المنزل. 
 

وأضاف عبد الغني، أن الورشة جرى تنفيذها لـ25 سيدة وفتاة من مركز الداخلة، وجرى تنفيذها بمقر مركز الدراسات النوعية للغات والكمبيوتر بمدينة "موط".

كما نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الوادي الجديد، بقيادة المحاسب جمال آدم، اليوم، ندوة تثقيفية عن الإبتزاز الإلكتروني بمركز الداخلة.


قال النائب محمد علي عبد الغني، عضو مجلس الشيوخ وأمين الحزب بمركز الداخلة، اليوم، إنه جرى عقد ندوة تثقيفية بمقر مدرسة موط الثانوية الزراعية عن تعريف ومفهوم وطرق مواجهة وتجريم جرائم الإبتزاز الإلكتروني وكيفية الوقاية منها ومخاطرها على المجتمع. 


وأوضح عبد الغني، أن الندوة تولى تنظيمها حاتم إمام، أمين التعليم بالمركز، وحاضر فيها كل من فضيلة الشيخ ابوبكر محمد حنفي إمام وخطيب بإدارة وعظ الداخلة، مصطفى احمد محمد فراج موجه أول علم النفس بالإدارة التعليمية بالداخلة.

ونظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الوادي الجديد، بقيادة المحاسب جمال آدم، اليوم، ورشة عمل للفتيات عن الصناعات الحرفية واليدوية " الهاند ميد" بمركز باريس. 


قال سيد رشوان، أمين حزب مستقبل وطن بمركز باريس بالوادي الجديد، إنه جرى تنظيم ورشة عمل  للفتيات من أبناء الواحة بمقر الحزب بمدينة باريس علي الصناعات الحرفية الهاند ميد شغل الابرة والكروشيه وعمل المفارش والملابس وأغطية الرأس  وذلك لتأهلين لخلق فرص عمل لهن غير تقيليدية. 


أوضح سيد، أن الورشة تولى تنفيذها حلاوتهم ريفي أمين المشروعات الصغيرة بأمانة المركز تولى التدريب ولاء خيرة، مدربة معتمدة وسط إشادة من المتدربات بمثل هذه الورش بما يساعدهن على تحقيق عائد اقتصادي لهن.

حزب مستقبل وطن الوادي الجديد ورشة تدريبية للسيدات والفتيات طرق الوقاية ومواجهة الحرائق إدارة الحماية المدنية

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