المشدد 6 سنوات لمتهم بالاتجار فى الهيروين بسوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأحد، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لاتهامه بالاتجار فى الهيروين والحشيش.

كما عاقبته بالحبس سنة مع الشغل وغرامة 500 سنة بتهمة إحراز سلاح ناري بدون ترخيص بدائرة مركز المراغة.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الفتاح الصغير وعضوية المستشارين محمود محمد عبد الحليم وسامر ذو الفقار بأمانة سر محمد فاروق هاشم، وحنا هارون الجندي.

تعود أحداث القضية الى عام 2022 بدائرة مركز المراغة عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بالاتجار فى الحشيش والهيروين بدائرة المركز وترويجها على عملائه من المتعاطين وأصحاب الكيف وراغبي الشراء.

وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض على المتهم وبحوزته 16 كيس من الهيروين وعدد من قطع الحشيش وزنت 17 جراما.

بمواجهته اعترف بالاتجار فى المخدرات وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.