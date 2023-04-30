الأحد 30 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الحكم على "أنوش" بتهمة نشر الفسق والفجور

انوش
انوش

تصدر المحكمة الاقتصادية، اليوم الأحد، الحكم على المتهمة نبوية أنوش بتهمة نشر الفسق والفجور. 

جاء في أمر إحالة كل من "ن. ج" محبوسة، و"ع. م" و"أ. م" لأنهم من بداية عام 2021 حتى عام 2023 بدائرة قسم شرطة المعصرة، نشرت المتهمة الأولى بقصد العرض صورا خادشة للحياء بأن بثت عبر قناتيها على موقع يوتيوب "يوميات أنوش" و"أنوش 2"، وبحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك، تيك توك، إنستجرام"، يوميات أنوش أبسط خلق الله، صورا ومقاطع فيديو لها تبرز فيها مفاتنها مصحوبة بعبارات وتلميحات وإيحاءات جنسية؛ قاصدة الإغراء بها على نحو يخدش الحياء العام.

ونسبت لها أنها فعلت علانية فعلًا فاضحًا مخلًا للحياء العام بأن أغرت بمفاتنها وبعبارات وتلميحات وإيحاءات جنسية في صور ومقاطع مصورة لها بثتها من خلال قناتيها وحساباتها الشخصية.

وأسندت النيابة لها أنها أعلنت من خلال قناتيها وحساباتها الشخصية عن دعوة تتضمن إغراء بما يلفت الأنظار إلى الدعارة بأن نشرت صورا ومقاطع فيديو تبرز فيها مفاتنها على نحو يثير الغرائز الجنسية.

المحكمة الاقتصادية الحكم الفسق والفجور قسم شرطة المعصرة خادشة للحياء يوميات أنوش

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