السبت 29 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الجيش السودانى: الوضع مستقر فى جميع المناطق العسكرية بالبلاد

القوات المسلحة السودانية
القوات المسلحة السودانية

أكدت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية، قبل قليل، أن الموقف العملياتي مستقر في جميع المناطق العسكرية بالسودان.

وقالت القوات المسلحة السودانية فى بيان لها نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن جهود لجنة أمن ولاية غرب دارفور نجحت في الحد من التوتر القبلي بين بعض المكونات الاجتماعية بالولاية.

وأشارت القوات المسلحة السودانية إلى أن عمليات إجلاء رعايا بعض الدول استمرت عن طريق الخرطوم وبورتسودان.

وأضافت القوات المسلحة السودانية، أن قوات الدعم السريع استمرت في القصف العشوائي لمناطق في محيط القيادة ووسط الخرطوم وأم درمان.

ولفتت القوات المسلحة السودانية إلى أنه تم البدء فى فتح وحدات من شرطة الاحتياطي المركزي تدريجيا بمناطق جنوب الخرطوم وسيتوالى نزولها تدريجيا بمناطق العاصمة.

وتابع البيان "اشتبكت قواتنا مع المتمردين في مناطق الحلفايا وجنوب أم درمان وحققت عمليات التمشيط نجاحات في المنطقتين".

 

الجيش السوداني: قوات الدعم السريع مستمرة فى نهب وسرقة بنوك السودان

وأكدت القوات المسلحة السودانية أن قوات الدعم السريع المتمردة مازالت مستمرة في محاولات دفع قوات من غرب البلاد، وقد جرى التعامل مع رتل معادي جنوب غرب جبرة الشيخ وتدمير حوالي ٢٥ عربة وجار رصد التحركات.

ولفتت القوات المسلحة السودانية إلى أن قوات الدعم السريع قامت بنهب فرعي بنك الخرطوم بسوبا شرق والجريف شرق وكسر ونهب بنك الخرطوم فرع شارع العرضة، إضافة لنهب عدد كبير من المحلات التجارية ببحري حتى المحطة الوسطى.

وأكدت القوات المسلحة السودانية أن عمليات الهروب مستمرة بين صفوف المتمردين.

وجددت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية تنويهها لأفرادهم بالنأي بأنفسهم عن التمادي في التمرد والتبليغ لأقرب وحدة عسكرية بجميع المناطق والفرق للاستفادة من قرارات القائد العام بالعفو والانضمام إلى صفوف القوات المسلحة.

القوات المسلحة السودانية السودان دارفور إجلاء رعايا قوات الدعم السريع

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