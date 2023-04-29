السبت 29 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط 24 طن قمح داخل مصنع لإنتاج الأعلاف السمكية في كفر الشيخ

القمح
القمح

تمكنت مباحث التموين بكفر الشيخ، اليوم، السبت، من ضبط مصنع لإنتاج الأعلاف السمكية، بدائرة مركز سيدي سالم، بداخله 24 طن قمح محلي موسم 2023 يستخدم في تصنيع الأعلاف، وذلك بغرض التخزين واستخدام القمح في غير الغرض المخصص له.

وكانت معلومات وردت إلي الرائد أحمد بسيوني، رئيس مباحث التموين بكفر الشيخ، تفيد قيام «أ.ع.إ» صاحب مصنع لإنتاج الأعلاف السمكية بقرية دمرو التابعة لدائرة مركز سيدي سالم، بتجميع كميات من الأقماح المحلية بقصد استخدامها في تصنيع الأعلاف.

وعقب التأكد من صحة ما ورد من معلومات، تشكلت حملة برئاسة الرائد أحمد بسيوني، رئيس مباحث التموين، ومحمد عبد القوي، مفتش بمباحث التموين، وقوة من الشرطة، لمداهمة المصنع المشار إليه، وتمكنت من ضبط كميات من الأقماح المحلية موسم 2023 بلغت 24 طن قمح بداخل المصنع لاستخدام تلك الكمية فى غير الغرض المخصص لها.

جرى التحفظ على الكميات المضبوطة داخل صومعة سيدي سالم، واقتيد المتهم لديوان مركز شرطة سيدي سالم، وتحرر المحضر برقم 9850 لسنة 2023 جنح مركز سيدي سالم، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

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قمح مصنع أعلاف سمكية سيدي سالم كفر الشيخ

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