السبت 29 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

تصل لـ12 ألف جنيه.. تفاصيل وأسعار تذاكر حفل أصالة بالفسطاط

أصالة
أصالة

تستعد الفنانة أصالة نصري لإحياء حفل غنائي ضخم يوم الجمعة الموافق 5 من شهر مايو المقبل، وذلك في بحيرة القاهرة بمنطقة الفسطاط.

وأعلنت الشركة المنظمة لحفل المطربة أصالة عن أسعار الحفل التي تبدأ من سعر 2500 وصولًا لـ 12000 جنيه، على أن يبدأ الحفل في تمام الساعة الحادية عشرة.

 

وتبدأ المطربة السورية أصالة جولة فنية جديدة من نوع مختلف، حيث تحيى مجموعة حفلات فى عدد من الدول العربية، وستقوم في كل حفل منها بالكشف عن أسرار من حياتها وذلك من خلال فيلم قصير يتم عرضه قبل الحفل.

‎تبدأ أصالة تلك الجولة الغنائية من العاصمة المصرية القاهرة، تقوم فيها بإحياء حفل كبير يعرض قبله فيديو قصير به العديد من المقاطع المصورة عن حياتها الشخصية وعن التحضير لأعمالها الفنية سواء تسجيل الأغاني أو التجهيز للحفلات والبروفات، وتكمل أصالة جولتها في عدة دول عربية بعد مصر منها السعودية والإمارات العربية المتحدة والمغرب.

‎ويستعرض الفيلم القصير الذي يعرض للجمهور على المسرح بعد صعود أصالة، أسرارًا عن حياتها لا يعرفها الجمهور ولم تتحدث عنها من قبل، ستكشفها لأول مرة مثل علاقتها بأسرتها والمحن والأزمات التي مرت بها منذ الصغر واستطاعت التغلب عليها بإرادتها وعزيمتها وكذلك كيفية التحضير للكثير من أعمالها.

2000 جنيه أسعار تذاكر أصالة نصري بمنطقة الفسطاط الفنانة أصالة نصري المطربة اصالة شهر مايو المقبل حفل غنائي ضخم حفل اصالة

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