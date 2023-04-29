السبت 29 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بدء اختبار المتقدمين للحصول على عضوية المقرأة بـ"أوقاف الفيوم"

بدء اختبار المتقدمين
بدء اختبار المتقدمين للحصول على عضوية المقرأة بمديرية أوقاف

بدأت مديرية الأوقاف بمحافظة الفيوم، اليوم السبت، فعاليات اختبار المتقدمين من الأئمة للحصول على عضوية المقرأة، برئاسة الدكتور محمد العش، وكيل وزارة الأوقاف، على مستوى إدارات الأوقاف الفرعية بالمحافظة.

 

وانعقدت اللجنة برئاسة الدكتور محمود الشيمي وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم، وعضوية كل من الشيخ يحيى محمد  مدير الدعوة بأوقاف الفيوم، والدكتور جمال سيد شعبان، دكتور بكلية علوم القرآن بطنطا، والشيخ سعيد مصطفى  مسئول شئون القرآن، والشيخ محمد أحمد على شيخ مقرأة.

 

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بدء اختبار المتقدمين عضوية المقرأة بمديرية أوقاف الفيوم فاعليات

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