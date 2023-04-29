بدء اختبار المتقدمين للحصول على عضوية المقرأة بـ"أوقاف الفيوم"

بدأت مديرية الأوقاف بمحافظة الفيوم، اليوم السبت، فعاليات اختبار المتقدمين من الأئمة للحصول على عضوية المقرأة، برئاسة الدكتور محمد العش، وكيل وزارة الأوقاف، على مستوى إدارات الأوقاف الفرعية بالمحافظة.

وانعقدت اللجنة برئاسة الدكتور محمود الشيمي وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم، وعضوية كل من الشيخ يحيى محمد مدير الدعوة بأوقاف الفيوم، والدكتور جمال سيد شعبان، دكتور بكلية علوم القرآن بطنطا، والشيخ سعيد مصطفى مسئول شئون القرآن، والشيخ محمد أحمد على شيخ مقرأة.

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