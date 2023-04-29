متابعة أوضاع المصريين في السودان.. حصاد نشاط وزارة الهجرة خلال أسبوع

نشرت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، تقريراً تسلط من خلاله الضوء على نشاط هذا الأسبوع للسفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، وذلك خلال الفترة من 22 أبريل إلى 28 أبريل وهو كالآتي:



1) تقدمت وزارة الهجرة بخالص العزاء لأسرة الفقيد الصيدلي محمد فيصل والذي لقى مصرعه أثناء تأدية عمله في منطقة الأمواة بمحافظة عسير بالسعودية، وقد قامت الوزارة فور علمها بالتواصل مع وزارة الخارجية المصرية والقنصل العام في المملكة العربية السعودية والجانب السعودي، كما أنابت القنصلية المصرية مندوبًا لحضور التحقيقات مع السلطات السعودية واتخاذ الإجراءات القانونية من تفريغ الكاميرات وسماع شهادة الشهود واستكمال سير التحقيقات للتعرف على الجاني، مشيرة إلى ثقتها في الإجراءات القانونية واتخاذ جهات التحقيق بالمملكة كافة الإجراءات اللازمة، ولفتت السفيرة سها جندي إلى أنه فور سماح جهات التحقيقات، سوف يتم متابعة إنهاء نقل الجثمان إلى مصر ومتابعة كامل مستحقات الفقيد.

2) أعلنت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، نجاح المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي" في الوصول إلى نحو 7 ملايين مستخدم من انطلاقها، لافتة إلى أن المرحلة الثانية من المبادرة تحت شعار "جذورنا المصرية" حققت تفاعلًا كبيرًا في إطار استراتيجية لمواجهة تغييب الوعي وتزييف التاريخ المصري، وذلك في إطار جهود وزارة الهجرة لربط أبناء الجيلين الثاني والثالث من أبناء المصريين بالخارج بالوطن.

3) في إطار تنفيذ وزارة الهجرة المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة"، وبالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، تستكمل المبادرة تنفيذ حملات طرق الأبواب للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية لمحافظاتي الغربية والدقهلية في إطار جهود الدولة للخد من مخاطر الهجرة غير الآمنة وتوفير البدائل الآمنة. وأعربت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة عن أهمية تنفيذ حملات طرق الأبواب، في إطار تنفيذ المبادرة، مؤكدة على الدور الإيجابي لتلك الحملات في الوصول لشرائح متعددة من المرأة المصرية في القرى المصدرة للهجرة غير الشرعية، ومشيرة للتأثير الكبير لحملات طرق الأبواب التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، حيث إن المرأة على رأس الفئات المستهدفة لكونها صاحبة التأثير في قرار أبنائها نحو الهجرة غير الشرعية أو العكس.

4) تقدمت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، بأرق التهاني لجموع المصريين حول العالم بمناسبة ذكرى تحرير سيناء الـ41، وتوجه كل التحية والتقدير لأرواح شهدائنا الأبطال من القوات المسلحة والشرطة الذين ضحوا بالغالي والنفيس في سبيل أن يحيا هذا الوطن في عزة وكرامة وسلام.

5) هنأت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة د. داليا الشافعي مصطفى، لتوليها منصب مستشار في المجلس الاستشاري لدانيال سميث رئيسة وزراء مقاطعة ألبرتا الكندية، للتعدد الثقافي والاندماج الاجتماعي، ود. داليا هي إحدى المشاركات في مؤتمر "مصر تستطيع بالتاء المربوطة" واحد من سلسلة مؤتمرات "مصر تستطيع" التي تنظمها الوزارة.

7) نشرت جريدة الجمهورية تصريحات السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة التي تؤكد فيها أن أجهزة الدولة تواصل جهودها لإعادة المصريين من السودان.

8) أعلنت وزارة الهجرة عن توفير فرصتين للتوظيف بالمكتب الفني للسيدة الوزيرة، في إطار سياسة الدولة لتمكين الشباب، مضيفة أنه تم فتح باب التقدم لشغل الوظيفتين بداية من 22 إلى 30 أبريل الجاري، والتسجيل عبر رابط دشنته الوزارة لشباب المصريين بالخارج أعضاء مركز الهجرة للحوار "ميدسي"، وسيتم عقد مقابلات شخصية مع المرشحين عقب توافر الشروط المطلوبة بهم.

9) تواصل وزارة الهجرة نشر مقاطع فيديوهات اليوم المصري والحوار المفتوح الذي تم تنظيمه مع طلبة مدارس القرية الذكية، من أجل بثه لأبناء الجيلين الثاني والثالث بالخارج، والفعالية كانت بحضور السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة ود. ميسرة عبدالله حسين إبراهيم، نائب الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية للشؤون الأثرية، وكان الحوار حول نشأة مصر القديمة وعظمة الحضارة المصرية القديمة.

10) تواصل وزارة الهجرة تنفيذ الحملة التعريفية بتفاصيل التحديثات الأخيرة لقانون سيارات المصريين بالخارج، وشارك فيها أهم المؤثرين في مجال السيارات، تتضمن تفاصيل مد العمل بمبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج حتى ١٤ مايو ٢٠٢٣، حيث قدم عدد من سفراء المبادرة تعريفًا بأهم مميزات القانون، وقاموا بالرد على استفسارات المواطنين بالخارج حول كيفية التسجيل من خلال تحميل رابط التطبيق:

من هواتف أندرويد:

‏https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mcit.eca

من هواتف ios” iphone”:

‏https://apps.apple.com/app/id6444364022

وتناولت الفيديوهات شرح المكتسبات من الاستفادة بالتعديلات الأخيرة المتضمنة تخفيضًا يبلغ ٧٠ ٪ على الضريبة الجمركية للسيارة الواردة من دول غير خاضعة لاتفاقات جمركية مع مصر، للتيسير لأكبر عدد من المستفيدين من المبادرة.