دراسة: العلاج بالموسيقى يساعد الشباب المصابين بإصابات الدماغ

تشير دراسة حديثة إلى أن العلاج بالموسيقى يمكن أن يفيد الشباب الذين يعانون من إصابات دماغية لتحسين سرعة المشي ونوعية الحركة، حيث توصل بحث تجريبي جديد إلى أن استراتيجية العلاج بالموسيقى قد تساعد الشباب الذين يعانون من إصابات دماغية حادة مكتسبة (ABI) على تحقيق أهداف التعافي أثناء المشي.

يشير المشروع البحثي الأول من نوعه إلى أن التحفيز السمعي الإيقاعي يمكن أن يزيد من العلاج الطبيعي المقدم عادة للأطفال والشباب الذين يعانون من إصابات دماغية شديدة مكتسبة - يُعتقد أن هناك حوالي 350 منهم كل عام في المملكة المتحدة.

وتهدف هذه الممارسة إلى تحسين سرعة المشي وجودة الحركة باستخدام الإيقاعات لتوفير إشارات لمعدل تقدم المرضى. في إنشاء روابط عصبية بين المحفزات السمعية والحركات الجسدية، ثبت أن هذه التقنية تسهل أنماط المشي الأكثر سلاسة وتنسيقًا.

في حين لم يتم استكشاف إمكانات التحفيز السمعي الإيقاعي من قبل في سياق علاج الأطفال الذين يعانون من ABIs ، فقد تم العثور على هذا النهج لتحسين سرعة المشي بين الأشخاص الذين عانوا من السكتة الدماغية، والذين يعيشون مع مرض باركنسون، ومؤخرا، الأطفال الذين يعانون من الشلل الدماغي.

أظهر جميع المشاركين في الدراسة التجريبية، التي نُشرت في المجلة الدولية للعلاج وإعادة التأهيل ، والتي تضم خبيرًا في العلاج بالموسيقى من جامعة أنجليا روسكين (ARU) ، تحسنًا نتيجة التحفيز السمعي الإيقاعي الذي تمت إضافته إلى برنامج إعادة التأهيل. التطورات الواضحة في جودة المشي.

في ضوء هذه النتائج ، يعتقد مؤلفو الدراسة أن إضافة التقنية إلى التدخلات الأخرى يمكن أن تساعد في تحسين النظرة المستقبلية للأطفال الذين يعانون من ABIs.

وقال الدكتور جوناثان بول، باحث أول في معهد كامبريدج لأبحاث العلاج بالموسيقى بجامعة أنجليا روسكين ومؤلف الدراسة: "هذه هي الدراسة الأولى التي تبحث في التحفيز السمعي الإيقاعي للأطفال والشباب المصابين بإصابات الدماغ المكتسبة، كدراسة تجريبية ، فإنها تقدم دليلًا أوليًا على تأثير الموسيقى على إعادة تأهيل مشية هذه الفئة من السكان وكشفت عن رؤى حول بعض القضايا للباحثين في هذا المجال.

وعلى الرغم من إظهار التباين بين المشاركين في فوائد التحفيز السمعي الإيقاعي، فإن نتائج الدراسة مشجعة وتشير إلى أن التقييم التفصيلي لجودة الحركة يجب أن يؤخذ في الاعتبار جنبًا إلى جنب مع الاختبارات الأخرى عند قياس المكاسب الوظيفية في إعادة تأهيل المشي.