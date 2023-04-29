السبت 29 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

قناة الوثائقية تعرض فيلم "يوسف إدريس" في مايو

يوسف إدريس
يوسف إدريس

أعلنت قناة "الوثائقية" عرضها في شهر مايو المقبل، الفيلم الوثائقي "يوسف إدريس"، الذي يتناول سيرة القاص والأديب البارز من الميلاد حتى الرحيل. 

ويُوثق الفيلم المراحل والتحولات التي مر بها يوسف إدريس منذ النشأة في قرية البيروم بالشرقية، مرورًا بالرحلة إلى القاهرة، والالتحاق بكلية الطب، وصولًا إلى مرحلة التمرد والتحقق، حيث الاشتغال بالأدب، والانخراط في المعارك الثقافية والأدبية والصحفية المتنوعة التي خاضها خلال فترات حياته المختلفة. 
الوثائقي "يوسف إدريس" يغوص أيضًا في العالم القصصي للأديب الراحل، حيث يكشف حكايات جديدة عن المؤلفات التي قدمها للمكتبة المصرية والعربية، وكيف شكلت تلك الكتابات فتحًا أدبيًا جديدًا على مستوى اللغة وطريقة السرد والتناول؛ مما سهّل طريقها للمرور نحو قاعات السينما وخشبات المسرح لاحقًا، حيث تحولت إلى أعمال فنية التف حولها الجمهور. يقدم الفيلم كذلك تشريحًا وتوضيحًا للمعارك التي خاضها " إدريس"، والتي شغلت الأوساط الأدبية والصحفية، مثل معركته مع الأديب الراحل نجيب محفوظ بشأن جائزة نوبل، وخلافه الشهير مع الشيخ محمد متولي الشعراوي. 
كما يُبرز الفيلم الدور المحوري الذي أدّاه صاحب " النداهة" في اكتشاف وتقديم مجموعة من المبدعين العظام الذين أثروا وأضافوا إلى الثقافة المصرية، من أمثال يحيى الطاهر عبد الله، وأمل دنقل. 

هذا ويشهد الفيلم حضورًا لافتًا لمجموعة من الضيوف، أبرزهم الأديب الكبير محمد المخزنجي، والروائية القديرة سلوى بكر، والكاتب الصحفي أشرف عبدالشافي، والناقد الأدبي شريف صالح، حيث يسجل كُل منهم شهادته، ويطرح رؤيته المتعلقة بالأديب يوسف إدريس، وأدبه وزمانه.

 

وكانت القناة أعلنت عن مجموعة من الأفلام ضمن خريطة مايو، منها؛ السلسلة الوثائقية "كلاب فوق العادة"، التي توثق أدوارًا ومهام خاصة جدًّا لأنواع من الكلاب ذات الوظائف غير العادية.

وتستعرض السلسلة قصص تلك الوظائف المهمة التي يقوم بها أصدقاؤنا ذوو الأرجل الأربع في جميع أنحاء العالم، انطلاقًا من النظرة إلى الكلاب باعتبارها كائنات ذكية ومخلصة، وأيضًا مجهزة للقيام بأشياء لا نستطيع- نحن البشر- القيام بها.

يوسف إدريس قناة الوثائقية الوثائقية شهر مايو الفيلم الوثائقي يوسف إدريس

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